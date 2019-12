Minecraft-szervert indított a Vatikán

A Minecraft nem véletlenül vált a világ egyik legnépszerűbb videojátékává: az alap sok játékmódban gyakorlatilag nincs célja, legószerűen lehet bármit építeni benne, és nem is túl erőszakos, tehát korosztálytól függetlenül élvezhető. Robert Ballecer, aki techbloggerből lett katolikus pap, most a valóság egy még újabb szeletét vitte be a játékba: elindította a Vatikán saját Minecraft-szerverét.

A jezsuita szerzetesrendbe tartozó Ballecer még augusztusban kérdezte meg a Twitter-követőit (mára közel 24 ezren vannak), hogy melyik játékból szeretnének egy vatikáni szervert, ahol kevésbé toxikus környezetben, valódi közösségben tudnak játszani a hívő gamerek. A négy megadott játék közül egyértelműen, 64 százalékkal győzött a Minecraft, a Team Fortress 23 százaléka mellett a Rust és az ARK már nem rúgott labdába.

„Ez nem a technológiáról szól. Nem is igazából a játékról, hanem arról, hogy összehozzuk az embereket, akik aztán később talán a való életben is folytatni tudják a kapcsolatukat” – mondta a „Digital Jesuit” néven játszó Ballecer atya a Rome Reports című lapnak.

A Rock Paper Shotgun (RPS) nevű, videojátékokkal foglalkozó oldal szerkesztői ki is akarták próbálni a szervert, de végül nem tudták, mert azt maximum 20 főben korlátozták. Ballecer azt mondta a lapnak, hogy nem számított arra, hogy ennyien érdeklődnek majd a szerver iránt, de már dolgozik a bővítésen. Azok, akiknek gyakori frissítgetés után sikerült bejutniuk a szerverre, arról számoltak be, hogy nagyjából ugyanolyan a vatikáni Minecraft, mint bármelyik másik szerver, csak itt egy óriási világító kereszt jelzi, hogy máshol járnak a játékosok.

A RPS szerzője azt is elmondta, hogy az első dolog, amit látott belépés után az volt, hogy valaki egyből egy „FUCK” üzenettel indított a közös cseten, miután az egyik törzsvendég beírta, hogy „NE KÁROMKODJ”, szóval Ballecer atyának lesz dolga a pozitív légkör fenntartásában.

