Minden műanyagot betiltottak egy olaszországi sípályán

A Pejo 3000 nevű olasz sípályán január elejétől betiltják a műanyagpalackok, zacskók, evőeszközök és szívószálak használatát, miután egy közeli gleccser jegében jelentős mennyiségű mikroműanyagot találtak. Nem biztos, hogy ez magán a problémán sokat segít, a Milánói Egyetem kutatása szerint a műanyagszennyezés legnagyobb része a műszálas ruhákból származik.

A korlátozást további környezetvédelmi intézkedések követik majd, Fabio Sacco, a Val di Sole-i turisztikai hivatal vezetője szerint ennek köszönhetően a Pejo 3000 sípálya lesz az Alpok leginkább környezetbarát intézménye.

Christian Casarotto gleccserkutató szerint a műanyagból készült termékek nem távoznak egyhamar a hegyről, ha egyszer felkerültek, és a szél még azokra a helyekre is elsodorja a mikroplasztikot, ahová egyébként ritkán járnak emberek. A szakember szerint a lépés egyáltalán nem volt elhamarkodott, és a többi pályán is ideje lenne bevezetni. A sípálya tavaly 137 ezer vendéget fogadott, ennek a látogatottságnak a környezeti terheit pedig a jövőben még tovább akarja faragni, jövőre például már a bérleteket sem borítja majd műanyag laminálófólia.

A sípálya egyébként is a teljes önfenntartásra törekszik, megújuló energiát használ, a fűtéshez pedig az erdészetből származó fapelletet alkalmaz. Sacco szerint ez a jövő és a bolygó érdeke is, de bevallja, hogy üzletnek sem utolsó: a sípályák közötti versengésből talán épp az kerül ki győztesen, aki a fenntarthatóságot tűzi a zászlajára.

Mindenhol ott a műanyag

Az utóbbi időkben egyre több nemzeti park és üdülőhely csatlakozik a műanyagmentes mozgalomhoz, idén januárban a nepáli Chitwan nemzeti parkból tiltották ki az egyszer használatos műanyagokat – ami ebben az esetben azt jelentette, hogy szelektív hulladékgyűjtőket helyeztek el a létesítmény területén, ehhez képest az olasz sípályára elvileg be sem lehet majd vinni a palackokat.

A lépéstől az Alpok műanyag-szennyezettségének csökkentését várják, bár akármilyen környezettudatosak is legyenek a sportolók és a túrázók, szinte lehetetlen, hogy ne hagyjanak maguk után műanyagot, a legtöbb, hideg időben alkalmas ruha ugyanis műszálas anyagból készül. Nem is kell a hegyekig menni ahhoz, hogy műanyag kerüljön a környezetbe: a szél más vidékekről is elhordja oda a részecskéket, de a csapadékban is akad már mikroplasztik. Egy másik kutatás szerint a Pireneusokban 365 mikroműanyag-részecskét találtak egy négyzetméteren, de az amerikai Sziklás-hegységben is találtak már mikroplasztikot.

