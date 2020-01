A Google már jobb a mellrák szűrésében, mint az orvosok

A Google Health és a londoni Imperial College közösen fejlesztette ki azt az algoritmust, amely több mint 90 ezer nő röntgenképének elemzésével, öntanulás útján tökéletesítette a mammográfiai eredmények olvasását.

A Nature-ben közzétett tanulmány szerint a mesterséges intelligencia (AI) hat radiológus szakembert is felülmúlta a diagnózis felállításában, így a találmány forradalmasíthatja a mellrákszűrést.

Az algoritmus több esetben olyan jelekből is felismerte a rák veszélyét, amiket a szakorvosok a röntgenképek alapján nem vettek észre, míg figyelmen kívül hagyott olyan területeket, amiket az orvosok hibásan tumorgyanúsként jelöltek meg. A Google algoritmusa három különböző módon elemzi a mammográfiai felvételeket, majd az eredményeket egybevetve előáll egy összesített kockázati értékkel, amit az orvosok elé bocsát.

A sárga négyzetek azokat a pontokat jelölik, ahol a mesterséges intelligencia rákot észlelt a mellszövetben rejtőzve. Forrás: Northwestern University

A Google Health brit vezetője, Dominic King szerint így az algoritmus nem venné el az orvosok munkáját, csak megkönnyítené azt: „Ez egy nagyszerű példa arra, hogyan tudják ezek a technológiák segíteni és javítani az emberi szakértők munkáját. Az AI-rendszer csak annyit mond, hogy »szerintem van itt egy probléma, le akarod ellenőrizni?«”.

Az AI-nak még klinikai teszteken is bizonyítania kell, de ha a Google fejlesztése továbbra is ilyen hatékonyan teljesít, akkor valódi áttörést hozhat a rákszűrésben, amire nagy szükség is van: a Guardian szerint például a brit egészségügyi szolgálatnál (NHS) hiány van radiológusokból, de Magyarországon is hiába nő az olyan diagnosztikai berendezések, mint a CT vagy az MR mennyisége, ha közben a radiológusok száma évek óta 1250 és 1300 között ingadozva stagnál.

