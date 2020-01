Úgy savasodik a Csendes-óceán, hogy a tarisznyarákok már elkezdtek bomlani

A kaliforniai tarisznyarák (Metacarcinus magister) a Csendes-óceán északnyugati partjának egyik legfőbb halászati termékének számít, de az élőhelyéül szolgáló óceán csökkenő pH-értéke miatt egyre rosszabb állapotban emelik ki a vízből a rákokat. Egy friss tanulmány szerint a tarisznyarákok páncélját és érzékszerveit is károsítja az óceánok savasodása.

Bár a kutatók számoltak azzal, hogy a savasodás előbb-utóbb hatással lesz a parti élőlényekre, a tarisznyarákok épsége sokkal gyorsabban romlik, mint várták. „Ha a rákok máris érintettek, akkor tényleg sokkal jobban oda kell figyelnünk a tápláléklánc összetételére, mielőtt túl késő” – mondta Nina Bednarsek kaliforniai vízkutató, a tanulmány vezető szerzője. A tanulmány a Science of the Total Environment című folyóiratban jelent meg, a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) támogatásával.

Az NOAA álláspontja szerint az óceánok savasodását az okozza, hogy a vizek egyre több szén-dioxidot vesznek fel a légkörből, ami csökkenti pH-értéküket. A savasodás során olyan többlettápanyag oldódik fel a partok közelében, ami algaburjánzást idézhet elő, valamint a tenger hőmérsékletét és sótartalmát is megnöveli.

Kaliforniai tarisznyarákok egy San Franciscó-i élelmiszerboltban Fotó: Justin Sullivan/Getty Images

A rákfélék páncélja és a korallok váza például karbonátionokból épül fel, amelyek a savasabb vízben ritkábban fordulnak elő, ezért a savasodás során egyre gyengébb és sebezhetőbb rákok, korallok, kagylók vagy planktonok lepik el az óceánokat. A vizsgált kaliforniai tarisznyarákoknál még lárvaállapotban jelentkezett a páncél szétmállása a savas vízben, és ez a kutatók szerint nemcsak az úszóképességüket, de a ragadozókkal szembeni esélyeiket is csökkenti.

„Azt látjuk, hogy a rákok lárvái már most bomlásnak indulnak, pedig ennek sokkal később kellett volna bekövetkeznie az évszázadban” – mondta az NOAA kutatója, Richard Feely. A rákok páncéljának sérülésére ugyan számítottak a kutatók, de arra nem, hogy a szőrszál vastagságú érzékszerveiket, a mechanoreceptorokat is károsítja az alacsony pH-érték. Amellett, hogy e szervek nélkül lassabban úsznak, a táplálékszerzést is nehezebbé válik.

Végső soron pedig az óceánok rákokkal táplálkozó élőlényeit és az embert is érinti a tarisznyarákok pusztulása: a tápláléklánc felborulása a tengeri ökoszisztémának, a népszerű élelmiszernek számító faj minőségromlása pedig a halászatoknak tehet be.

