Ausztrália egy távoli szigetre száműzi Vuhanból kimenekített állampolgárait

Több száz külföldi állampolgárt telepítenek ki Vuhanból, a koronavírus-járvány kiindulópontjából, miközben további fertőzésekről és halálesetekről érkeztek jelentések. A kínai városban tartózkodó nyolc magyar állampolgárból heten kérték, hogy juttassák ki őket.

Ausztrália arra készül, hogy a Vuhanból kitelepített állampolgárait külső tartományában, a 2000 kilométerrel arrébb fekvő Karácsony-szigeten kialakított karanténban helyezi el.

A British Airways felfüggesztette összes kínai járatát, és így tett más légitársaságok mellett az amerikai United Airlines is, amely arra hivatkozott, hogy amúgy is megcsappant a kereslet a Kínába szóló repülőjegyekre.

Hszi Csinping: Ez a vírus az ördög

Időközben Németországból, Vietnamból, Tajvanról és Japánból is ember-ember közötti fertőzésről érkeztek jelentések, ami felerősítette a vírus terjedésével kapcsolatos aggodalmakat. Az Egyesült Arab Emírségekben bukkant fel az első közel-keleti fertőzött, egy Vuhanból érkező családnál állapították meg a fertőzést.

Kínában 132-re emelkedett a halálesetek száma, a megbetegedéseké pedig csaknem eléri a hatezret. Ugyanakkor Csung Nansan, a légzőszervi betegségek vezető kínai szakértője úgy fogalmazott, hogy szerinte „egy héten vagy tíz napon belül eljut a tetőpontig a járvány, és utána már nem lesz nagyfokú esetszám-növekedés”. Az elmúlt napokban meredeken nőtt a megbetegedések száma, de ez részben azzal magyarázható, hogy megnőtt a tudatosság, alaposabbak a vizsgálatok.

Kína beleegyezett, hogy az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO szakértőket küldjön az országba. Hszi Csinping elnök találkozott is Tedros Adhanom Ghebreyesusszal, a WHO vezetőjével, és úgy fogalmazott: „ez a vírus egy ördög, és nem engedhetjük, hogy az ördög elbújjon”.

Ahogy a SARS típusú és az influenzavírusok általában, az új koronavírus is az időseket és a krónikus betegségekben szenvedőket veszélyezteti a leginkább. A vírus vélhetően egy vuhani halpiacon bukkant fel először, ahol vadállatokkal is kereskedtek illegálisan. A fertőzés akut légzőszervi problémákat okoz, és nincs ellene védőoltás, sem egyéb gyógymód, a fertőzöttek többsége ennek ellenére felépül.

Nem bánnak kesztyűs kézzel a kitelepítettekkel

Ausztráliába hamarosan 600 Vuhanból kitelepített állampolgára érkezik haza, őket a tervek szerint két hétre a látványos vörösrák-vonulásairól ismert csendes-óceáni Karácsony-szigeten helyezik el – jelentette be Scott Morrison miniszterelnök. A terv felháborodást váltott ki, mert a szigeten – amely ugyan Ausztráliához tartozik, de Jakartához jóval közelebb esik – nemrég újranyitottak egy idegenrendészeti központot, ahol igen rosszak a körülmények, és emiatt egyebek mellett az ENSZ is kritizálta a Canberrát. A 2003-ban megnyitott tábor jelenleg egyetlen négyfős Sri Lanka-i családnak ad otthont, de több mint ezer embernek van hely.

A Vuhanban rekedt ausztrál állampolgárok, akik közül sokan gyerekek, több mint egy hete várják kormányuk segítségét, de a kötelező kéthetes karácsony-szigeti „nyaralásról” szóló hír sokakat elbizonytalanított. Van-e például megfelelő egészségügyi ellátás a szigeten? És mi történik a Sri Lanka-iakkal, ha megérkezik hatszáz potenciálisan fertőzött személy?

Japán ezzel szemben beengedte az országba saját Vuhanból érkező, körülbelül kétszáz állampolgárát. A tokiói repülőtéren landoltak szerdán, de további 650 japán jelezte Vuhanból, hogy szeretne hazamenni, értük újabb járatok indulnak. A visszatérők közül néhányan lázasak voltak és köhögtek, a tünetektől függetlenül mindenkit kórházba vittek a vuhanból érkezők közül. Rövid időre karanténba kerülnek, ahol kivizsgálják őket, majd az egészségeseket hazaengedik azzal a feltétellel, hogy egy ideig ne hagyják el lakásukat.

A Vuhanból hazatérő 240 amerikai állampolgár rosszabbul jár, valószínűleg egy repülőtéri hangárban kialakított karanténban kell maradniuk két hétig.

