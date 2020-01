Kína öt nap alatt épít kórházat a 26 halálos áldozatot szedő koronavírus fertőzöttjeinek

A Kínában tomboló koronavírus-fertőzések gócpontjában, Vuhan városában három nap alatt építenek fel egy ezer férőhelyes kórházat, ahol a fertőzött betegeket ápolják majd. A kórházat egy helyi munkásoknak szánt üdülőközpont építőanyagainak felhasználásával építik, a gépek csütörtök este jelentek meg a helyszínen, pénteken pedig már több mint száz munkás dolgozott a villámépítkezésen. A kórház átadását hétfőre tervezik.

Az eddigi beszámolók alapján Kínában több mint 800 embert fertőzött meg a vírus, a halálos áldozatok száma pedig már 26-ra ugrott, közülük 24-en a közép-kínai Hupej tartományban éltek – egy férfi a Peking közelében található Hopej tartományban, míg egy másik az orosz határhoz közeli Hejlungcsiangban halt bele a fertőzésbe.

A kínai kormány körülbelül 33 millió lakos mozgásterét korlátozta, ebben benne van két nagyváros, a 11 millió lakosú Vuhan és a 7 milliós Huanggang korábban nem látott mértékű karantén alá vonása. A Vuhan városából induló repülőjáratokat határozatlan időre felfüggesztették. Mindezt Kína egyik legforgalmasabb utazási szezonjában, a január 25-i kínai újév előtt.

A vírus Kína határain túl is terjeszkedik: eddig Thaiföldön 5, Dél-Koreában és Japánban 2-2, míg az Egyesült Államokban és Nepálban egy-egy embernél állapították meg az újkeletű fertőzést. Más országokban is vizsgálnak olyanokat, akiknél a vírusra jellemző tünetek jelentkeztek: Ausztráliában legalább 6, míg Nagy-Britanniában 14 embert vizsgáltak ki, és Texasban is feltűnt egy újabb gyanús eset – ezek közül öt brit állampolgár kapott negatív teszteredményt, a többiekére még várni kell.

Amíg emberről emberre nem terjed, nem hirdetnek globális vészhelyzetet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön ennek ellenére úgy döntött, hogy nem hirdet globális vészhelyzetet. „Jelen pillanatban nincs bizonyítékunk arra, hogy Kínán kívül emberről emberre terjed a vírus” – mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója, majd hozzátette, hogy ez nem jelenti azt, hogy ilyen nem történhet meg a jövőben. „Kínában vészhelyzet van, de az egyelőre nem vált globális vészhelyzetté.”

A kínai hatóságok különböző módokon veszik fel a harcot a járvány ellen. A hadsereg például egy 16 oldalas útmutatót állított össze, amely a fertőzés elkerülése érdekében teendő lépéseket tartalmazza.

A vuhani kórház alkalmazottai ezzel szemben egy másik trendre ültek fel, és a hashtagként is virálisan terjedő „Ne aggódjatok, itt vagyunk” jelmondattal kívánnak boldog új évet mindenkinek.

A fertőzést egy olyan koronavírus okozza, amely az összesen több mint ezer halálos áldozattal járó SARS- és MERS-járványokat kirobbantó vírusokhoz hasonlít. A Vuhanból indult járvány első eseteit olyanoknál állapították meg, akik egy többféle állat húsát áruló piacon vásároltak, de azt nem tudták visszavezetni, hogy pontosan melyik állat hordozhatta a vírust. A 17 országban 774 halálos áldozatot követelő 2002-2003-as SARS-járvány szintén egy ilyen piacról indult, ott olyan állatok húsát árulták, amelyeket a vírust hordozó denevérek fertőztek meg.

A SARS-járványt kirobbantó koronavírus azonosításában részt vett hongkongi virológus, Kuan Ji kedden Vuhanba látogatott kutatótársaival, és megdöbbent azon, ahogy a városvezetés kezeli a vírus terjedését. A piacokon maszk nélkül járkáltak az emberek, a repülőtéren nem fektettek különleges hangsúlyt a fertőtlenítésre, ráadásul a járvány kitörésének okait vizsgáló szakemberek munkáját is megnehezítették azzal, hogy lezárás helyett fertőtlenítették azt a piacot, ahonnan a vírus eredhetett. „Veteránnak tartom magam a csatákban, de ezzel a vuhani tüdőgyulladással kapcsolatban rendkívül tehetetlennek érzem magam” – mondta Kuan a New York Timesnak.

Denevér → kígyó → ember

Egy szerdán megjelent tanulmány szerint kínai kutatók több állat genetikai vizsgálata után megállapították, hogy nagy valószínűséggel kígyók lehetnek a vírus forrásai. A piacon árult kígyók többek között denevérrel is táplálkoznak, így a fertőzés útja hasonló a SARS-járványnál tapasztaltakhoz, ahol szintén denevérektől jutott el a vírus az emberekig. A kutatók előtt a legnagyobb rejtély az, hogy a vírus hogyan tudott egyaránt alkalmazkodni a hideg- és melegvérű gazdatestekhez.

A davosi Világgazdasági Fórumon egy szakértő azt állította, hogy a fertőzés kezelésére kialakított védőoltás első változatát már nyáron tesztelhetik, de egy évig is eltarthat, amíg a vakcinák elérhetővé válnak a gyógyszerpiacon.

