Hivatalosan is új korszak nyílt a földön kívüli élet kutatásában

A távcső-technológia, az adatelemzés és -értékelés fejlődése új korszakot nyit a földönkívüli intelligencia keresésében – hangzott el pénteken az amerikai tudományos társaságok szövetsége, az American Association for the Advancement of Science (AAAS) seattle-i közgyűlésén.

A nagy múltú tudományos szövetség nem csupán elvi lehetőségként tárgyalta a SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence, a földön kívüli intelligencia kutatása) reneszánszát.

Andrew Siemion, a Berkeley SETI Kutatóközpontjának igazgatója pénteken bejelentette, hogy egy nemrégiben tető alá hozott együttműködés keretében immár a 21 kilométer kiterjedésű, 27 antennából álló új-mexikói Very Large Array (VLA) rádióteleszkóp is keresi az értelem jeleit az univerzumban.

A 27 antennából álló új-mexikói Very Large Array (VLA) rádióteleszkóp részlete Forrás: Wikipédia

Siemion szerint a SETI-kutatások a jövőben a Föld láthatósági zónáját (Earth Transit Zone) vizsgálják majd. Ez az a Naprendszertől 23-457 fényévre eső része az univerzumnak, ahonnan bolygónk az emberiség által kifejlesztett csillagászati eszközökkel szemmel tartható, vagyis egy idegen civilizáció által felfedezhető.

Pénteken jelentették be azt is, hogy rövidesen bárki számára elérhető lesz a Breakthrough Listen adatbázis frissítése is, amely csaknem száz csillag és 1500 galaxissík rádió- és optikai távcsöves megfigyelésének adatait tartalmazza.

Neked is fontos, hogy hitelesen tájékozódj tudományról, technológiáról, klímaharcról: az emberiség jövőjéről? Nekünk az. Támogasd a munkánkat Te is!

Korábbi kapcsolódó cikkeink: