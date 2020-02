Egy új módszerrel sikerült megfigyelni, hogyan kommunikálnak egymással a rákos sejtek

A Nature-ben megjelent tanulmány egyik szerzője, Chris Tape, egyben a University College London sejtkommunikációs laborjának vezetője szerint az organoidok, azaz az in vitro előállított szövetkultúrák eddig is kulcsfontosságú szerepet játszottak a rákkutatásban, egy új technológia segítségével azonban arra is választ adhatnak, hogy miért működnek a különböző kezelések az egyes ráktípusoknál, és miért hatástalanok a többinél. A daganatból kinyert szövetekből létrehozott organoidok az eredeti tumorok miniatűr másolatai, és a kutatók kockázatmentesen tudják tanulmányozni rajtuk, hogy miként reagálnak a kezelésekre az egyes ráktípusok.

A tumorsejtek közötti kommunikáció megfejtése választ adhat arra is, hogy milyen módon képes egy rákos daganat beférkőzni a immunrendszerbe, és hogyan válik gyógyszerrezisztenssé.

A ráksejtek jelzéseinek minden eddiginél részletesebb megfejtésével a kutatók bepillantást nyerhetnek az egyéni sejtek közötti kommunikációba, és magyarázatot kaphatnak arra, hogy miért hatásos az adott kezelés az egyik rákktípusnál, és miért hatástalan a másiknál.

Emily Armstrong, az angliai Rákkutató Intézet kutatója szerint ennek a bonyolult sejtek közötti kommunikációnak a megértése arra is választ adhat, hogy miként terjed szét a rák az egész testben, és miért újul ki bizonyos esetekben a kezeléseket követően.

