Bárki belehallgathat a SETI anyagaiba, hátha megtalálja, mit üzentek a földönkívüliek

A földön kívüli intelligencia keresésén munkálkodó nonprofit szervezet, a SETI Institute a köz rendelkezésére bocsátotta azt a két petabyte-nyi adatot, amelyet a Breakthrough Listen Initiative projekt során gyűjtött a Tejútrendszerről, így most már a csillagászok és a lelkes amatőrök is ingyenesen tanulmányozhatják a rádió- és optikai jeleket. Ezek között az idegen civilizációk üzenetei éppúgy fellelhetőek lehetnek, mint eddig ismeretlen kozmikus jelenségek.

Matt Lebofsky, a Breakthrough Listen igazgatója szerint azért is fontos ezeknek az adatoknak a szabad kutathatósága, mert az egész emberi történelem során viszonylag kevés hasonlót gyűjtöttek a tudósok, most viszont rengeteg adat szakadt a kutatók nyakába, és valakinek fel is kell dolgoznia őket.

Új korszak a kutatásban

Az űrből érkező jelek megfigyeléséhez nemrégiben csatlakozott a 27 antennából álló új-mexikói Very Large Array rádióteleszkóp is, ami Andrew Siemion, a Berkeley SETI Kutatóközpontjának igazgatója szerint új fejezetet nyitott a földön kívüli élet kutatásában. A most hozzáférhetővé tett adatok csaknem fele az új-dél-walesi Parkes csillagvizsgálóból származik, a többi pedig a nyugat-virginiai Green Bank Obszervatóriumtól, valamint a Lick Obszervatórium részeként üzemelő Automated Planet Finder optikai teleszkóptól.

Siemion szerint a kutatóknak azt is sikerült meghatározniuk, hogy pontosan merre érdemes keresni az idegen civilizációk üzeneteit: a SETI-kutatások a jövőben elsősorban a Föld láthatósági zónájára koncentrálnak majd. Innen jól kivehető – ha egyáltalán nézi valaki –, ahogy a Föld elhalad a Nap előtt, így lehetséges, hogy a bolygó felkelti egy idegen intelligencia figyelmét.

A SETI adatai között itt lehet keresni, a kereső bétaverziója további beállításokkal a Berkeley honlapján található.