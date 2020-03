Nem Jézusnak, hanem egy görög türannosznak állított emléket a názáreti kőtábla

Fény derült a názáreti kőtábla néven ismert márványlap titkára: miközben a régészek egy része azt gyanította, hogy a feliratot eredetileg Jézus sírjánál helyezték el, egy friss kutatás szerint Kósz szigetéről származott, ahol valószínűleg Nikiász türannosz sírját őrizte.

A kőtáblát 1878-ban vásárolta meg Wilhelm Froehner, a Louvre kurátora, a lelet állítólag Názáretből származott, emiatt is gyanakodtak arra, hogy köze lehet Jézushoz. A táblát Froehner a magángyűjteményében őrizte, halála után öt évvel, 1930-ban hozták nyilvánosságra a tartalmát. A görög szöveg a sírok kifosztását tiltja, és hangsúlyozza, hogy a holttestek meggyalázása főbenjáró bűnnek számít. A korábbi elmélet szerint a római császár rendelkezéseit tartalmazta, és eső után köpönyeg-jelleggel azért helyezték el a sírnál, mert Jézus feltámadt, a hivatalos magyarázat pedig erre csakis az lehetett, hogy valaki eltávolította a holttestet a sírból.

Kyle Harper, az Oklahomai Egyetem régésze a márvány vizsgálata alapján arra jutott, hogy a kőtábla nem Jeruzsálemből, hanem a görögországi Kósz szigetéről származik. Ez azért is szerencsés, mert így nagyon jól behatárolható, hogy mikor és hol készülhetett a szöveg, vagy legalábbis a tábla, amire felvésték, az pedig ismert, hogy i.e. 20 és 30 között a szigeten egy Nikiász nevű ember uralkodott, akinek a feljegyzések szerint valóban feldúlták a sírját.

Görög importtábla is lehetett

A valószínűleg alacsony sorból származó politikus Marcus Antonius és Kleopátra támogatója volt, és feltehetőleg Augustus császár rendelkezéseit alkalmazta, aki igyekezett helyreállítani a rendet a szigetvilágban. Mütilénéi Krinagorasz görög költő arról számolt be, hogy a türannosz sírboltját a polgárok feltörték, és ismét napvilágra hozták Nikiász testét (ezzel pedig arra akart rávilágítani, hogy a halállal még nem ér véget az ember szenvedése, hiszen ilyen gyalázat is megeshet még vele). Nagyon valószínű, hogy a polgárok a halála után vettek elégtételt Nikiászon valami olyasmi miatt, amit még életében követett el, és az is elképzelhető, hogy már csak jóval a halála után bélyegezték türannosznak a politikust – ezzel is igazolva a sír lerombolását.

Jonathan Prag, az Oxfordi Egyetem régészprofesszora szerint ez még nem számít perdöntő bizonyítéknak: Harper kutatása ugyan bizonyítja, hogy a márvány Kósz szigetéről származik, de az is elképzelhető, hogy a táblát később Názáretbe szállították, és ott használták fel. Prag szerint meg kellene vizsgálni a többi korabeli nyelvemlékeket a szigetről és összehasonlítani a márványtábla szövegével, valamint azt is ki kellene deríteni, hogy importáltak-e Názáretbe márványt a kószi bányából.

