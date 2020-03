Elon Musk májusban embert küld az űrbe

Miután az amerikai magánűrcégnél, a SpaceX-nél jóformán napi rutinná vált, hogy teherszállítmányokat indítanak a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), Elon Musk, a cég alapítója most először embert készül küldeni az űrbe. A SpaceX-vezér szerint ideje lenne jobban kiaknázni a világűrben rejlő gazdasági lehetőségeket, és ennek jegyében a Satellite 2020 konferencián bejelentette, hogy a Nemzetközi Űrállomás, az ISS és a földi bázis között ingázó Crew Dragon űrhajó fedélzetén májusban űrhajósokat is küld majd az ISS-re. (Musk egyébként azt is a fejébe vette, hogy nem hal meg, mielőtt emberet sikerül a Marsra juttatnia.)

Musk bejelentése a NASA-nak is fontos, hiszen annak ellenére, hogy a SpaceX rendszeres járatokat indít az ISS-re, az amerikai űrhajósokat még mindig orosz közreműködéssel kell az űrbe juttatni. Ez viszont megváltozhat, ha Musknak sikerül valóra váltania a tervét.

Kérdés, hogy mennyire lehet az egész tervet komolyan venni a világméretű koronavírus-járvány közepette, az egyre terjedő COVID-19 ugyanis az előrejelzések szerint az űrkutatást is visszaveti. Amellett, hogy egy NASA-alkalmazott is megfertőződött, így munkahelyét, az űrügynökség kaliforniai Ames Kutatóközpontját egy ideig csak a lehető legkisebb létszámmal működtetik, a munkatársak zömét távmunkára szólították fel. Az intézkedés miatt három tudományos projektet is halasztani kellett Jim Bridenstine, a NASA vezetője szerint. A betegség terjedése a műholdról repülőknek szélessávú internetet szolgáltató cégekre, valamint a többi műholdas vállalatra lehet már rövid távon is rossz hatással lehet – hangzott el ugyanazon a konferencián, amelyen Musk is fellépett.

