Elon Musk bemutatta új űrhajóját, amivel megvalósulhat a bolygóközi utazás

Elon Musk űrvállalata, az amerikai SpaceX hétvégén újabb részleteket árult el a Starship nevű, bolygóközi utasszállításra tervezett űrhajóról, és cég egyik, az amerikai-mexikói határhoz közeli tesztközpontjában fel is állították a hajó életnagyságú prototípusát. Természetesen Musk, a vezérigazgató is részt vett az eseményen, és nem is ő lett volna, ha nem tesz merész kijelentéseket a projekt jövőjéről.

„Ez teljes őrültségnek fog hangzani, de kevesebb mint hat hónap múlva megpróbáljuk Föld körüli pályára állítani. Ha a tervezés és a gyártás olyan exponenciális ütemben halad, ahogy eddig, akkor ez szerintem megvalósítható” – mondta az alapító cégvezér szombat este a texasi Boca Chica közelében található tesztközpontban.

A Starship prototípusa a Boca Chica közelében található SpaceX tesztközpontban Fotó: Loren Elliott/AFP

Az 50 méter hosszú, 9 méter átmérőjű Starship a következő hónapokban több tesztrepülést (úgynevezett „ugrást”) hajt végre közel 20 ezer méteres magasságig, mielőtt pályára állítanák. Az űrhajót úgy tervezték, hogy 150 tonna hasznos teher cipelésére is alkalmas legyen,

A Starshipet a Super Heavy rakétával lövik majd az űrbe, amire akár 37 Raptor hajtóművet is fel lehet szerelni, de Musk szerint elég lesz nagyjából 24 is belőle, és még így is kétszer akkora tolóerőt lesz képes kifejteni, mint az első Holdra szállást végrehajtó Saturn V. A Starshipból rögtön kettőt is készítenek, az egyiket a texasi műhelyben, a másikat pedig a kilövések állandó helyszínén, a floridai Cape Canaveral területén.

A Twitteren és tévéinterjúkban üzenget egymásnak a SpaceX és a NASA vezére

De amíg Musk arról álmodozik, hogy a SpaceX lesz az a cég, amely a jövőben segít az embereknek más bolygókra utazni, vagy akár költözni, a vállalat legnagyobb ügyfele, a NASA inkább a közelebbi célok felé terelné az ambiciózus vezért. Az amerikai űrhivatal 2014-ben a SpaceX-et és a Boeinget jelölte ki kereskedelmi utasszállítói partnerként, és a Musk cége által fejlesztett Crew Dragon nevű űrhajónak a tervek szerint 2019 decemberében kellene először embereket szállítania a Nemzetközi Űrállomásra (ISS). Ezt a dátumot valószínűleg – már nem először – el kell csúsztatni, a tesztfázisba ugyanis több probléma is belerondított: áprilisban például felrobbant a Crew Dragon a levegőben.

A NASA vezetője, Jim Bridenstine még pénteken osztott meg egy üzenetet a Twitteren, miszerint kíváncsian várja a SpaceX szombati eseményét, de közben a kereskedelmi utasszállítói projekt (Commercial Crew) évekkel csúszik, és a NASA ugyanolyan lelkesedést vár el Musktól az amerikai adófizetők által finanszírozott beruházások esetében is, mint a Starship-féle szerelemprojekteknél.

Musk az eseményen elmondta, hogy a Starship fejlesztése a cég munkaerejének kevesebb mint 5 százalékát köti le, és az erőforrásai túlnyomó többségét a Falcon és a Dragon projektekre irányítják, különösképpen a Crew Dragonra. Aztán később a CNN-nek nyilatkozva szólt oda a követelőző Bridenstine-nak, amikor azt kérdezték tőle, hogy mit szól a Commercial Crew csúszását emlegető tweethet, Musk visszakérdezett: „Commercial Crew-t vagy SLS-t mondott?” – utalva arra, hogy a NASA által fejlesztett szupernehéz hordozórakéta (Space Launch System) elkészülése is évekkel csúszik.

