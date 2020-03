Csehországban és Romániában is bezárják az iskolákat, egész Olaszország karanténba került

Három újabb iráni egyetemistánál állapították meg a koronavírus-fertőzést, így a fertőzöttek száma Magyarországon 12-re nőtt kedd reggelre. 67 ember van karanténban, eddig összesen 362 tesztet végeztek, illetve végeznek el. A három új fertőzött mindegyike azok közül került ki, akiket már napok óta karanténban tartanak a Szent László Kórházban, mindhárman az elsőként nyilvánosságra hozott iráni pácienssel kerültek korábban kontaktusba. A kontaktuskutatás az ő esetükben is haladéktalanul megkezdődik – írták a kormányzati koronavírus-honlapon.

A legfrissebb adatok szerint a fertőzöttek száma világszerte 114 544-re nőtt, a gyógyultak 64 014-en vannak, a halálos áldozatok száma átlépte a négyezret, jelenleg 4026.

Budapesti mentőápoló védőruhában Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Egész Olaszország karanténban

A legsúlyosabbnak Olaszországban tűnik a helyzet, ahol egy nap alatt 366-ról 463-ra nőtt az elhunytak száma, a fertőzötteké pedig 24 százalékkal emelkedett a vasárnapi adatokhoz képest, jelenleg 9172. Igaz, az első fertőzöttként azonosított, 38 éves beteg, az Unilevernél dolgozó Mattia a gyógyulás útjára lépett. Giuseppe Conte miniszterelnök hétfőn a járványvédelmi intézkedéseket Olaszország teljes területére kiterjesztette: ennek értelmében április 3-ig zárva tartanak az iskolák, az egyetemek, a kávézók és éttermek, elmaradnak a sportesemények, tilos mindenfajta gyülekezés, és az embereket felszólították, hogy kizárólag munkába járjanak, de legjobb, ha otthon maradnak – utazni pedig csak végszükség esetén, külön engedéllyel lehet. Conte Churchillt idézve arról beszélt a La Repubblicának, hogy ezek Olaszország legsötétebb órái, de átvészelik őket.

Közben Olaszországban a börtönökben is látogatási tilalmat és egyéb intézkedéseket vezettek be, hogy megakadályozzák a COVID-19 terjedését, ami miatt több városban börtönlázadások törtek ki, és ezekben hét ember vesztette életét egyelőre tisztázatlan körülmények között. Annyit tudni csak biztosan, hogy két elítélt drogtúladagolásban halt meg, mert miután a gyengélkedőn is a rabok vették át az uralmat, kifosztották a börtönkórházban felhalmozott, heroinpótlásra használt metadonkészleteket.

Egy milánói börtön tetején hétfőn Fotó: Pier Marco Tacca/Anadolu Agency

Spanyolországban jelenleg 1231 a fertőzöttek száma, és itt történt Európában a második legtöbb haláleset (31 fertőzött vesztette életét, ami többszöröse a hétfői adatnak), ezért Madridban és környékén, valamint két baszkföldi városban szerdától legalább két hétig zárva tartanak az iskolák és az egyetemek. Az érintett területeken a munkáltatóknak is javasolják, hogy zárjanak be, és egy időre rendezkedjenek be távmunkára. A 6,5 millió lakosú madridi autonóm közösségben mind a halottak, mind a fertőzöttek száma megduplázódott egy nap alatt, ezért volt szükség drasztikus intézkedésekre.

Az európai államok közül Franciaországban van a második legtöbb fertőzött (a harmadik ma már Spanyolország), vasárnapról hétfőre 286-tal nőtt a szám, jelenleg 1412. Mások mellett Franck Riester kulturális miniszter is megfertőződött, most otthoni karanténban tölti az idejét; ő valószínűleg a nemzetgyűlésben szedte össze a vírust, amely már több képviselőt megbetegített. Franciaországban betiltották az ezer főnél nagyobb létszámú rendezvényeket, elmarad Madonna két párizsi koncertje is. Vasárnap biztonsági intézkedések mellett megtartják az önkormányzati választásokat, de egy felmérés szerint azon a válaszadók 16 százaléka nem tervez részt venni kifejezetten a vírus miatt, és további több mint 20 százalék bizonytalan, hogy elmenjen-e. A legérintettebb megyékben távoktatásban folytatódik a tanítás, mert az iskolák legalább két hétre bezárnak. Mivel a gyerekek hordozzák leginkább a vírust, amely az idősebbeket veszélyezteti a legjobban, a 15 év alatti gyerekeket újabb értesítésig kitiltották az idősotthonokból.

Kelet-Európa is zárványosodik

Csehországban kedden jelentették be, hogy szerdától határozatlan időre felfüggesztik az oktatást az általános és középiskolákban, valamint az állami egyetemeken. A magánegyetemekre rábízzák, hogyan döntenek, de a prágai műegyetemen már hétfő óta szünetel az oktatás. Kedd estétől tilos száz főnél népesebb rendezvényeket tartani. Csehországban jelenleg 40 fertőzöttet tartanak számon, több mint kétezren otthonukban vannak karanténban, a határokon szúrópróbaszerűen ellenőrzik a beutazók egészségi állapotát. A tízmilliós országban háromszor-négyszer annyi tesztet végeztek el eddig, mint Magyarországon: 1200 személyt szűrtek.

Lázat mérő cseh rendőr a német határon Fotó: CHRISTOF STACHE/AFP

Romániában szerdától március 22-ig függesztik fel a tanítást az óvodákban és iskolákban – ott jelenleg 17 fertőzöttről tudni. A román döntéshozók azért különösen óvatosak, mert tudják, hogy Lombardia lezárása előtt sok ott élő román állampolgár összecsomagolt, és gyorsan hazament. A román kormány a munkaadókat is felkérte, hogy biztosítsák a távmunka lehetőségét. Az Olaszországból Romániába irányuló forgalmat korlátozzák, megerősítik a nyugati határ védelmét.

Szerbia, ahol egyelőre négy fertőzöttről tudnak, kedden lezárta határait a Kínából, Dél-Koreából, Észak-Olaszországból és Iránból érkezők előtt, sőt a tilalom Svájc egyes megyéire is kiterjed. Szlovákiában, ahol hét fertőzött van, két hétre felfüggesztenek minden sport-, kulturális és tömegrendezvényt, így szünetel a szlovák jégkorongliga is.

Izrael, ahol 50 fertőzött van, elrendelte, hogy mindenkinek, aki külföldről belép az országba, kéthetes karanténba kell vonulnia, és eleve csak azokat engedik be, akik ezt meg tudják oldani házi karanténban. Az Európai Unió tagországainak vezetői videokonferencián egyeztetnek az intézkedések összehangolásáról, várhatóan kedd délután.

Dél-Koreában hétfő este és kedd reggel már arról szóltak a hírek, hogy a járvány talán túl van a tetőpontján: az országban 7513 személy fertőződött meg, a halottak száma 54, ami eleve jóval alacsonyabb halálozási rátát mutat, mint bármely más érintett országban, ahol tömegesen fordultak elő fertőzések. Két hete először fordult elő hétfőn, hogy 150-nél kevesebb új esetet regisztráltak a hatóságok. Mun Dzsein elnök is lassulást érzékelt, de azért óvott az elbizakodottságtól.

Kínai diákok ünneplik Dél-Koreában, hogy kikerültek a kéthetes karanténból Fotó: -/AFP

Trump egyelőre a gazdaságért aggódik

Az Egyesült Államokban Donald Trump elnök gazdaságélénkítő intézkedésekkel reagált a járvány fenyegetésére. Az országban jelenleg 755 fertőzöttről tudnak, a halottak száma 22, a főbb gócpontok a nyugati és a keleti parton sorakoznak, Washington és Kalifornia, illetve New York állam a legérintettebb. Trump hétfőn az intézkedéscsomagnak egyelőre egyetlen elemét hirdette ki, azt, hogy csökkentik a munkáltatót terhelő jövedelemadót, de kedd délutánra további bejelentéseket ígér. Mike Pompeo külügyminiszter ugyancsak hétfőn egy sajtótájékoztatón vuhani koronavírusnak nevezte a COVID-19 kórokozóját, ami ellen élénken tiltakozott a kínai külügyminisztérium, mondván, a kifejezés megbélyegzi Kínát, és nem is bizonyított, hogy onnan terjedt szét a vírus.

Az elnök a járványmegelőző intézkedések fontosságát kevésbé hangsúlyozza, sőt kevesebb mint 24 órája még azt írta Twitteren, hogy a szezonális influenza miatt 27-70 ezer amerikai hal meg minden évben, miközben semmi sincs lezárva, az élet megy tovább, a gazdaság pörög. Most meg 22 halálesetről tudnak. Elgondolkodtató! – üzente Trump.

A gazdaságra valóban máris jelentős negatív hatással van a vírus terjedése, a New York-i Dow Jones tőzsdének 2008 óta nem volt olyan rossz napja, mint a hétfő, amikor több mint kétezer ponttal, 7,79 százalékkal csökkent a részvények árfolyama, ami aligha független attól, hogy az olajár is rég nem látott mélységbe zuhant.

Tudomány és vírus

Az USA-ban olyan magánegyetemek függesztették fel vagy korlátozták az oktatást a vírus miatt, mint a Stanford, a Princeton vagy az MIT. A Massachusettsi Műegyetemen a 150 főnél több hallgatónak szóló órákat az interneten tartják meg, a három érintett államban működő egyetemeken viszont ennél komolyabb intézkedéseket is hoztak, a legtöbb intézményben lezárják a tantermeket, és az oktatás mellett a számonkérést is interneten intézik egy ideig. Négyre nőtt azoknak az óceánjáróknak a száma, amelyeket a járványfenyegetettség miatt nem engednek kikötni: legfrissebben a Caribbean Princessnek tiltották meg a kikötést, mivel legénységének két tagja arról a Californian Princessről érkezett, ahol két koronavírus-fertőzöttet találtak.

Miután a gazdaságra és az egyetemi életre is kihat a koronavírus, nem meglepő, hogy a betegség az előrejelzések szerint az űrkutatást is visszaveti. Egy NASA-alkalmazott is megfertőződött egyébként, így munkahelyét, az űrügynökség kaliforniai Ames Kutatóközpontját egy ideig csak a lehető legkisebb létszámmal működtetik, a munkatársak zömét távmunkára szólították fel. Az intézkedés miatt három tudományos projektet is halasztani kellett Jim Bridenstine, a NASA vezetője szerint. A betegség terjedése a műholdról repülőknek szélessávú internetet szolgáltató cégekre, valamint a többi műholdas vállalatra lehet már rövid távon is rossz hatással lehet – hangzott el a hétfőn kezdődött Satellite 2020 konferencia beszélgetésein az Egyesült Államokban.

Miközben a vírussal kapcsolatos összeesküvés-elméletek és álhírek elborították a közösségi oldalakat, amerikai cégek a napokban házi tesztekkel árasztották el a piacot, hogy csökkentsék az USA-ban is égető gyorsteszthiányt. A 327 milliós országban egyelőre kevesebb mint hatezer tesztet végeztek el az új típusú koronavírusra, de mint hétfőn az amerikai betegségmegelőzési központ (CDC) közölte, most már országszerte 78 laboratóriumban összesen 75 ezer tesztet tudnak elvégezni.

Egy új tanulmány készítői elsőként vették a bátorságot, hogy megtippeljék a vírus lappangási idejét: a nemzetközi kutatócsoport 5,1 napra becsülte a megfertőződés és a tünetek megjelenése közötti időt.

