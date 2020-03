Vészes tempóban olvad Grönland és az Antarktisz jege

A kutatók az elmúlt években egyre fokozódó aggodalommal figyelték az Antarktisz jégtakaróját, és mint kiderült, ez nem volt alaptalan: az olvadás mértéke egyelőre megfelel az IPCC (Éghajlat-változási Kormányközi Testület) korábbi pesszimista becsléseinek, a jövőben pedig valószínűleg tovább romlik a helyzet.

Andrew Shepherd, a Leedsi Egyetem klímakutatója szerint a tengerszint emelkedésének nagyjából harmadáért a jégtakaró olvadása tehető felelőssé, ez az arány a kilencvenes években pedig még csak 5 százalék körül mozgott, a gyorsuló olvadás pedig katasztrofális következményekkel járhat. Shepherd az IMBIE névre keresztelt nemzetközi projekt egyik vezetője, a kutatók ebben műholdképek alapján próbálják megbecsülni, hogy pontosan milyen mértékben járul hozzá a jégtakaró olvadása a vízszint emelkedéséhez.

Új műholdak kellenek

Az IPCC becslése szerint 2100-ra a tengerszint 53 centiméterrel emelkedik a század végéig, a kutatók szerint pedig már ez is elég nagy gondot okozna, de még ennél is rosszabb a helyzet. Az IMBIE három évtized műholdképeinek elemzése után arra jutott, hogy a várható emelkedés 2100-ra elérheti a 68 centit is, Shepherd szerint az ezután várható áradások körülbelül 400 millió ember otthonát fogják majd veszélybe sodorni.

A gyorsuló olvadás azt is jelenti, hogy a partra tervezett védműveket minél hamarabb el kell kezdeni építeni, Shepherd szerint ráadásul a gyorsabb emelkedés azt is jelentheti, hogy a viharok ellen még a legambiciózusabb gátépítésekkel sem lesz könnyű védekezni.

Shepherd szerint további vizsgálatok szükségesek az olvadás mértékének pontosabb megbecsléséhez, de az ehhez használt műholdak már nem sokáig alkalmazhatóak a megfigyelésre, ha pedig nem pótolják a szateliteket, a kutatóknak rosszabb minőségű felvételekkel kell majd beérniük. Az IMBIE jelenleg az Európai Űrügynökség CryoSat-2, illetve a NASA IceSat-2 műholdjainak adatait használja.