A százezer éves adatok alapján gyorsabban olvad majd az Antarktisz száz év múlva, mint eddig hitték

Az utolsó interglaciális, vagyis a jégkorszakok közötti melegebb periódus során a tengerszint jelentős emelkedéséhez leginkább az Antarktisz jégtakarójának olvadása járult hozzá, a történelem pedig ismétli önmagát: 116 ezer év után ismét méterekkel fog emelkedni a tengerszint. Az interglaciális vizsgálata elárulhatja a kutatóknak azt is, hogy az olvadás pontosan hány méteres emelkedést hozhat.

Chris Turney, az ausztrál Új-Dél-Walesi Egyetem (UNSW) irányításával folytatott kutatás vezető szerzője szerint az interglaciális során meglepően hamar olvadásnak indult a jégréteg, mégpedig két foknál alacsonyabb felmelegedés hatására – ez pedig azt is jelenti, hogy még a párizsi egyezményben foglalt felmelegedési kvóta esetén is több mint 3 méteres szintemelkedéssel kell számolni.

Az interglaciális alatt a tengerszint 6-9 méterrel volt magasabb, de vannak olyan kutatók, akik 11 méterrel magasabb szintekkel számolnak. Turney szerint az antarktiszi jégsapka olvadása ebből legalább 2 méternyi emelkedésért volt felelős. Ez az első olyan kutatás, amely alapján az Antarktisz pontos szerepét tisztázta az interglaciális időszakban.

A 2100-as cél betartása sem lenne elég

Az előrejelzések szerint az Antarktisz olvadása 3-3,8 méterrel emelte meg a tengerszintet, és a melegedés sok kutató szerint olyannyira felgyorsult, hogy már elkerülhetetlen a gleccserek pusztulása. Mások szerint is gond van, de Turney és kollégái úgy gondolják, hogy a korábbi tengerszint-emelkedések tanulmányozásából fontos következtetéseket lehet levonni a jövőre vonatkozóan. Egyelőre úgy tűnik, hogy az Antarktisz olvadása jóval nagyobb szerepet játszik majd a következő évszázad vízemelkedésében, mint eddig hitték. Az Éghajlat-változási Nemzetközi Klímaközi Testület (IPCC) 2013-ban közzétett jelentése még csak 1,2 méteres emelkedéssel számolt, ami meglehetősen optimista becslésnek tűnik a legutóbbi olvadási időszak adataihoz képest.

A tanulmány társszerzője, Christopher Fogwill szerint az Antarktisz tengerszint-emelkedésben játszott szerepe akár tízszer akkora is lehet, mint amennyiről az IPCC becslései szóltak. Turney szerint ez is arra utal, hogy már a klímaegyezményben megállapított kétfokos felmelegedés is túl sok lenne – de már a másfél fokos, optimálisként meghatározott cél betartása esetén is jóval nagyobb emelkedés várható, mint korábban hitték.