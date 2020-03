15 szédítő légi fotó Budapest kiürült nevezetességeiről

A koronavírus-világjárvány és a hozzá fűződő intézkedések, kijárási korlátozások miatt kiüresedett utcák, terek, parkok a fotósokat is megihlették, hiszen az elmúlt évtizedekben nem nagyon lehetett olyat tapasztalni, hogy a tavasz beköszöntével nem lepik el egyből tömegek a nagyvárosok kedvelt találkozóhelyeit, nevezetességeit.

New York és a nagyvilág után most Budapest embermentessé vált övezeteiről is készültek fotók – a környezetvédelmi légi félmerésék technológiai hátterét biztosító Interspect Kutatócsoport légi fotósai a főváros nevezetességeit járták körbe madártávlatból.

Budavári Palota Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Budavári nagy rondella Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Naphegy tér Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Citadella és Gellért-hegy Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Déli pályaudvar Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Erzsébet híd, budai hídfő Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Margitszigeti szökőkút Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Vásárcsarnok, Fővám tér Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Kossuth tér Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Szabadság tér Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Rákóczi tér Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Városliget Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Fővárosi Állat- és Növénykert Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Széchenyi gyógyfürdő Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

Vasúttörténeti park Fotó: Arday-Bakó-Molnár/INTERSPECT

