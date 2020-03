Sosem látott képek készültek a járványveszély miatt alvó New Yorkról

Most, hogy az egészségesnél valamivel hosszabb hitetlenkedési periódus után az Egyesült Államok kormánya is kezdi komolyan venni a koronavírus-járványt, egyre több amerikai nagyváros vezeti be az Európában is látott járványügyi intézkedéseket.

New York város polgármestere, Bill de Blasio például hétfőn jelentette be, hogy a nyugati világ fővárosában is megáll az élet, és az iskolák után bezárnak az éttermek és a kávézók, a kocsmák, a szórakozóhelyek, a mozik, a színházak és a koncerthelyszínek – tehát minden olyan hely, ami a több mint 8,6 millió lakossal rendelkező világváros nyüzsgéséért felel.

„Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést. Ezek a helyek adják a városunk szívét és lelkét. Ezek miatt éri meg New York-inak lenni. De a városunk egy soha sem látott fenyegetéssel néz szembe, és háborús időket idéző mentalitással kell rá választ adnunk”

– írta közleményében de Blasio.

Bár kijárási tilalom (egyelőre) nincs, a New York-iak láthatóan értenek a szép szóból is, és szinte egy csapásra kiürültek az utcák. A város legforgalmasabb tere, a Times Square például így nézett ki hétfőn napközben:

Fotó: Tayfun Coskun/Anadolu Agency

És így este:

Fotó: Seth Wenig/AP

A hétköznapokon napi 5,6 millió utast kiszolgáló metrón napközben a távolságtartást gyakorolták:

Fotó: Mark Lennihan/AP

De estére egyes helyeken szinte teljesen kiürült:

Fotó: Tayfun Coskun/Anadolu Agency

A legforgalmasabb metrómegállóban, a Times Square-nél sem tolongtak az utasok:

Fotó: Selcuk Acar/NurPhoto

A világ egyik legnagyobb vasúti pályaudvara, a Grand Central előcsarnoka hétfőn:

Fotó: Tayfun Coskun/Anadolu Agency

A Broadway-közeli metrómegállóval egybekötött bevásárlóközpont, a Fulton Center is önmaga árnyéka volt hétfőn:

Fotó: SPENCER PLATT/AFP

Az USA-ban ragadt turistákat például az vigasztalhatta, hogy kevés ilyen alkalom van tömegmentes fotókat készíteni a Brooklyn hídon:

Fotó: Mark Lennihan/AP

A Flatiron Building előtti tér, a Madison Square Park közelében:

Fotó: Selcuk Acar/NurPhoto

Most az iPhone-vásárlások sincsenek a prioritási listák élén, persze a bezárt Apple-üzletek is nehezítik a fogyasztók dolgát:

Fotó: John Minchillo/AP

Helyette lehet megrohamozni a szupermarketeket, a bevásárlókocsik pedig a távolságtartást is praktikusan segítik:

Fotó: Yuki Iwamura/AP

Fotó: Yuki Iwamura/AP

A kedd reggeli adatok szerint New York városban eddig 463 koronavírusos esetet rögzítettek, és 7 olyan haláleset történt, amely a COVID-19 betegséghez köthető.

