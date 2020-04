Jégpályákon őrzik a halottakat, öt perc alatt intéznek el egy temetést a járvány sújtotta Madridban

Öt percük van a hozzátartozóknak, hogy elbúcsúzzanak szeretteiktől Nyugat-Európa egyik legnagyobb temetője, a madridi La Almudena krematóriumánál. A CNN tudósítása szerint a koronavírus-világjárványtól sújtott országban tizenöt percenként váltják egymást halottaskocsik.

Az országban jelenleg érvényes szabályozás szerint legfeljebb öten kísérhetik utolsó útjukra a halottakat, már amennyiben ez a „szertartás” egyáltalán nevezhető így. A gyászolók a krematórium előtt felállított fedett kocsibeállóban búcsúzhatnak el halottjuktól, ahol pap is jelen lehet, de az egész nem tart tovább öt percnél. A hozzátartozók általában maszkot és kesztyűt viselnek, és távolságot tartanak, az ölelés és a puszi ritkán fordul elő. Egy atya szentelt vízzel hinti meg a lepecsételt koporsót, majd két ember kerekes kocsira rakja a koporsót, viszi a krematóriumba, és az egésznek már vége is: se szentbeszéd, se búcsúbeszéd, se nyilvános temetés.

A CNN tudósítása szerint ahogy az egyik halottaskocsi továbbhajt, már érkezik is a következő, egymást érik a gyors szertartások. A lapnak nyilatkozó Edduar atya szerint bár sok rokon streameli telefonján a búcsúztatást, hogy mások legalább így bekapcsolódhassanak, azért látszik, hogy ez nem olyan temetés, amilyenre bárki is vágyna. Mivel a templomok országszerte zárva vannak, manapság csak ezeken a gyorstemetéseken lehet egyáltalán pappal találkozni a katolikus többségű országban. Edduar atya nem hord maszkot és kesztyűt, mert úgy érzi, ilyenkor kötelessége közel lenni a hívekhez.

Spanolyországban a koronavírus-fertőzöttek száma hétfőn átlépte a 135 ezret, a halottaké pedig a 13 ezret, tehát az összes ismert fertőzötthöz képest 10 százalék körüli a halálozás (ami még nem éri el az olaszországi több mint 12 százalékot). Az egymillió lakosra jutó esetszám néhány törpeállam, valamint Izland és Luxemburg után Spanyolországban a legnagyobb, az egymillió lakosra jutó halálesetek számában pedig csak San Marino múlja felül. A már három hete tartó kijárási korlátozások igen szigorúak, és még legalább három hétig maradnak, miután a kormány szombaton április 25-ig meghosszabbította az intézkedéseket. A legnagyobb góc Madridban alakult ki, a halálesetek mintegy 40 százaléka a fővárosban történt.

Egy kongói gyakorló pap áldja meg a koporsót egy madridi temetésen, szombaton. Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP

Mivel a városi halottasházak már nem bírnak a holttestek sokaságával, két jégpályát használnak átmeneti halottasházként. A temetőkben két-háromszoros az igény a megszokotthoz képest.

Szükség-halottasház a madridi Majadahonda jépgályán Fotó: D.SINOVA/AFP

Az egyik gyászoló, Félix Poveda maga is elkapta a vírust egy néhány héttel korábbi családi ebéden, ahol bátyja és édesanyja is megfertőződött. A betegség a férfi 77 éves édesanyjának az életébe került, és mint annyi más embernek most az országban, Povedának is telefonon kellett elbúcsúznia tőle. Poveda felidézte, ahogy a nő orvosa elmagyarázta neki, hogy az anyja miért nem juthat lélegeztetőgéphez (a COVID-19 betegek megmentésében létfontosságú eszköz a túlzsúfolt madridi kórházakban is hiánycikk). Poveda, mint mondta, megérti, hogy a temetésen muszáj távolságot tartani és röviden lezavarni a szertartást, de ettől még nem kevésbé fájdalmas, ami történik: „egyedül vagyok itt, a bátyám és a nővérem nem tudott eljönni, a feleségem nincs itt, az unokák is hiányoznak. Csak én. Az ember el sem tudná képzelni, hogy a vég ilyen is lehet.”

Poveda úgy tervezi, hogy ha a válság véget ér, rendesen elbúcsúztatja édesanyját, csak még nem tudja, mikor kerülhet erre sor.

