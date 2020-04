Hibás teszt, elveszett leletek és tájékoztatási káosz miatt ragadt 18 napig karanténban egy magyar kamionsofőr

A kamionsofőrök, fuvarozók helyzete különösen érdekes a járvány idején, hiszen az ő munkájuk nélkül nehéz lenne fenntartani az alapvető termékek ellátását, a gazdasági nehézségek azonban az áruszállítással foglalkozó cégeket is érintik, ezért sokan a fizetés- vagy munkaidő-csökkentés, egyes esetekben pedig a létszámleépítés mellett döntöttek. Azok munkáját, akik sikeresen elkerülték ezeket az intézkedéseket, a kötelező házi karantén hátráltatta, és bár a tünetmentes sofőröknek áprilistól már nem kell elkülöníteniük magukat, a koronavírus-gyanúval önként karanténba vonult sofőrök munkavégzését még mindig hátráltatja a járványügyi bürokrácia.

Így járt a Fejér megyei Abán élő kamionsofőr, Böröndi Géza is, aki március 18-án, szerdán tért haza németországi munkájából, és bár a magyar határon nem vizsgálták meg, így a hatósági házi karantén sem járt automatikusan, otthon lázas tüneteken észlelt magán, ezért családjával kihívták a mentőket. Két óra múlva meg is érkezett a mentőautó, amely a székesfehérvári Szent György Kórházba szállította a férfit. A kórház infektológiai osztályán a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által javasolt mindkét vizsgálatot elvégezték az orrgarat-váladékból vett mintán és a vérmintán keresztül, valamint mellkasröntgenen is átesett a kamionos.

A tüdőgyulladás, ami ott sem volt

Az első röntgenvizsgálat elvégzése után kétoldali tüdőgyulladást állapítottak meg nála, ezért bent tartották a kórházban, de a másnap megismételt röntgen eredménye már negatív lett. „Mondták, hogy bocsánat, ezt elnézték, aztán haza is engedték” – mondta a Qubitnek a kamionsofőr felesége, Csilla. A zárójelentés kézhezvétele után így a férfi péntek reggel elhagyhatta a kórházat, miközben az orrgaratos teszt eredményének SMS-ben való kiküldését 24 órán belül ígérték, és arra is felhívták a figyelmét, hogy két nap múlva újabb mintavételre kell bemennie. A hétvégén hiába hívták telefonon a kórházat és a Fejér megyei kormányhivatal járványügyi osztályát, semmilyen tájékoztatást nem kaptak.

Március 23-án, hétfőn másfél órányi telefonálgatás után sikerült annyi információhoz jutniuk, hogy a vizsgálat eredményét, amit korábban SMS-ben ígértek, egy központi rendszerbe töltötték fel, amihez a háziorvosnak van hozzáférése. Így a háziorvost is felhívták, ő már meg tudta mondani, hogy negatívak lettek az első teszteredmények, de egy második vizsgálatra is szükség van, ezért hamarosan küldenek egy mentőorvost az újabb mintavételre – ezt a kórházban még az előző vasárnapra ígérték, de végül még egy hetet kellett rá várni.

Ez a hét viszonylag eseménytelenül telt, legalábbis érdemi információhoz nem jutott a család. Március 26-án, csütörtökön jött egy telefon, hogy már megrendelték a mentőt, de nem tudják megmondani, mikor érkezik – lehet, hogy csütörtökön, de lehet, hogy csak pénteken. Mikor pénteken sem jött a mentő, Böröndiék újra felhívták a járványügyi osztályt, de ott konkrét időpontot akkor sem tudtak mondani, csak annyit, hogy időben, 2-3 órával a kiérkezés előtt szólnak majd, mert ennyivel a mintavétel előtt nem szabad étkeznie a férfinek.

Végül vasárnap délután telefonáltak, hogy másfél órán belül megérkezik a kirendelt orvos – ebből végül három óra lett, és mentőautó helyett a székesfehérvári városgondnokság autója parkolt le a ház elé. A teljes védőfelszerelésben érkező mentőorvos csak egy vértesztet csinált, ahogy Csilla mondta, „hasonlóan ahhoz, ahogy a vércukrot mérik: rácseppentett egy pipettára, és egy csík negatív, két csík pozitív.” Negyed óra múlva meglett az eredmény, és bár papírt nem tudott róla adni az orvos, kiderült, hogy ez a teszt is negatív lett. A mentőorvos azt mondta, hogy amint visszaér az állomásra, már viszi is fel az eredményt a rendszerbe.

Leletek nyomában

Böröndiék ebben a reményben telefonáltak hétfő reggel a járványügyre, ahol azonban azt a tájékoztatást kapták, hogy a rendszerben még sehol sincsenek a vasárnapi eredmények. Miután a férfit már hívták egy új fuvarra, délután még egyszer megpróbáltak utánajárni az eredményeknek, de hiába – a sofőr feleségénél itt szakadt el a cérna, hiszen leletek nélkül nem oldhatják fel a hatósági házi karantént, miközben úgy nevelnek négy gyereket és vezetnek háztartást, hogy a fő kenyérkereső nem tud visszamenni dolgozni.

Kedd reggel aztán csörgött a telefon, de nem erre a hírre vártak: a járványügyi osztályon éppen megkapták a legfrissebb teszteredményeket, és ugyan a hétfői eredmények már látszottak a rendszerben, a vasárnapiaknak semmi nyomuk nem volt. Április 1-én, szerdán ismét sikertelenül próbáltak utánajárni az eltűnt vasárnapi eredményeknek (ekkorra már a keddiek is elérhetővé váltak), viszont elmondták, hogy egy új teszt elvégzését nem rendelhetik el, mert az előzőnek még nincs eredménye, ezért az folyamatban lévő vizsgálatnak minősül.

Ekkor már a járványügyesek is csak azt tudták javasolni, hogy kérdezzék meg a karanténosok ellenőrzését végző rendőröket, hátha ők tudnak segíteni a karantén feloldásában. A rendőrök azonban azt mondták, hogy nem ők rendelték el a karantént, ezért azt feloldani sem tudják, viszont mivel hatóság rendelte el, onnantól az elkülönített személyek körözés alatt állnak, vagyis ha elhagyják otthonukat, és igazoltatják őket, kemény büntetés vár rájuk.

A régi teszt nem jó, új pedig nincs

A nagy fordulópont csütörtökön jött, amikor arról tájékoztatták a családot, hogy történt egy olyan változás, amely szerint a vértesztet már nem fogadják el, mert az hamis eredményt mutat, tehát ha meg is lenne az eredmény, semmit sem számítana. Így kizárólag az orrgaratos tesztet fogadják el, abból viszont jelenleg hiány van Magyarországon, ezért nem tudják, mikor tudják elvégezni az újabb tesztet – mondták csütörtökön. Ezután már ismét hiába telefonálgattak a járványügyi osztályra, nem fogadták a hívásaikat.

Böröndiék ekkor határozták el, hogy a sajtóhoz fordulnak, mert ahogy Csilla elmondta: „ha nagy változást nem is érünk el vele, legalább megtudják az emberek, hogy ha valaki a környezete érdekében kihívja a mentőket saját magára, akkor ez történik.” A Fejér Megyei Hírlaptól házhoz is ment egy újságíró és egy fotós, hamar el is készült a cikk, és azt ígérték, hogy szombaton megjelenik az írás a lapban. Aztán szombaton a megjelent cikk helyett egy üzenettel szembesült a család, amelyben leírták, hogy elnézésüket kérik, de mégsem jelenik meg a cikk. „Arra gondoltunk, hogy megmutatták a feletteseiknek, akiknek valamilyen okból nem tetszett” – mondta a családanya.

A hírlap tájékoztatásával egy időben végül a járványügytől is újra jelentkeztek, és elmondták, hogy még sincs szükség újabb tesztre, és intézkedtek arról, hogy elhagyhassák a karantént, csak a határozatot kell megvárniuk. Ez vasárnap meg is érkezett, így a kamionsofőr hétfőn, a hazaérkezésétől számított 19. napon újra felvehette a munkát – ahogy a Fejér Megyei Hírlap nyomtatott változata is megjelentette a cikkel hétfőn, miután kiengedték a családot a karanténból.

Az esettel kapcsolatban elküldtük kérdéseinket a hivatalos Koronavírus Sajtóközpontnak és a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának is, de a cikk megjelenéséig egyikük sem válaszolt. Amennyiben ez megtörténik, frissítjük a cikket.

