Amíg nincs oltás, maradniuk kell a korlátozásoknak, állítja egy hongkongi tanulmány

A karantén negyedik hetében a világjárvány egyik legnagyobb kérdése, hogy meddig kell fennmaradniuk a szabad mozgást és a gazdaság működését korlátozó intézkedéseknek. A héten egyre több nyugat-európai kormány beszélt arról, hogy hamarosan lazítana vagy máris lazított a koronavírus-járvány miatti intézkedéseken.

Egy kínai tapasztalatokon alapuló új tanulmány eléggé lehűti a kedélyeket: egészen addig, amíg el nem készült a COVID-19 elleni hatékony oltóanyag, a korlátozásokat feloldani kívánó országoknak muszáj közelről követniük az új fertőzéseket, és a meglévő szabályozásokat azokhoz kell igazítaniuk – állítják a The Lancet brit orvostudományi folyóiratban publikáló hongkongi kutatók.

Kínában radikális intézkedésekkel ugyan sikerült elnyomni a COVID-19 első hullámát, de a második hullám fenyegetése nagyon is valós. „Bár ezek az intézkedések a jelek szerint nagyon alacsony szintre szorították az új fertőzések számát, a nyájimmunitás nélkül az esetszám újra könnyen megugorhat, amint a cégek, a gyárak visszaállítják működésüket, és fokozatosan az iskolákban is helyreáll a régi rend, ezáltal pedig újra keveredni kezdenek az emberek.” A kockázatot csak fokozza, hogy a SARS-CoV-2 továbbra is nagy sebességgel terjed a Földön, így nem csökken a behurcolt fertőzések veszélye – mondta a kutatás egyik vezető szerzője, Joseph T. Wu orvosprofesszor a Hongkongi Egyetemről.

Kínában sikerült a korábbi 2-3-ról 1 alá szorítani a reprodukciós számot (amely azt mutatja, hogy egy fertőzött hány további embernek adja át a vírust), ami a járvány lecsengését jelzi. A kutatók azonban arra figyelmeztetnek, hogy ha túl gyorsan visszatér az élet a régi kerékvágásba, a korlátozásokat túl széles körben oldják fel, a reprodukciós szám újra megnőhet, a kormányoknak tehát szorosan nyomon kell követniük, hogy mi történik.

Hupejben 6 százalék volt a mortalitás, Kína egészében kevesebb mint 1

„Bár a korlátozó intézkedések, mint például a közösségi elkülönülés, illetve a járványvédekezés napi rutinjai valószínűleg velünk maradnak még egy ideig, a vakcina érkezéséig az tűnik a legjobb stratégiának, ha a döntéshozók megkeresik az egyensúlyt a két ellentétes érdek, a gazdaság újraindítása és a reprodukciós szám alacsonyan tartása között” – fogalmazott Wu.

A tanulmány megállapításai a kínai járvány modellezésén alapulnak, amiből az is kiderült, hogy a halálozási ráta Kína egészében kevesebb mint 1 százalék volt, jóval kisebb, mint a járványtól leginkább sújtott Hupej tartományban, ahol majdnem elérte a 6 százalékot. A mortalitás összefüggött a tartományok gazdasági fejlettségével is, amely közvetlenül hat a helyi egészségügyi ellátó rendszerre.

A kutatók a helyi egészségügyi bizottságok igazolt koronavírus-fertőzésekről szóló adatait elemezték a január közepétől február végéig tartó időszakban, összesen négy nagyvárosban (Pekingben, Sanghajban, Sencsenben és Vencsouban), illetve abban a tíz tartományban, ahol a legnagyobb esetszámot mérték (Hupejt nem ideértve). Az elemzésből arra következtettek, hogy az intézkedéseket csak fokozatosan szabad feloldani.

„Még a legfejlettebb és -tehetősebb nagyvárosokban, így Pekingben és Sanghajban is végesek az egészségügy erőforrásai, így ha megint megnő az esetszám, az egészségügy nehéz helyzetbe kerül. Eredményeink rávilágítanak, milyen fontos, hogy a helyi egészségügyi intézmények elegendő dolgozóval és eszközzel működjenek, hogy minimalizálni lehessen a COVID-19 miatti halálesetek számát” – mondta a tanulmányban szintén közreműködő Gabriel M. Leung, a Hongkongi Egyetem epidemiológus kutatója.

Ha újra nőni kezdenének az esetszámok, az valószínűleg mind az egészségügyi, mint a gazdasági veszteségeket növelné kissé, még akkor is, ha a szigorúbb intézkedéseket újra bevezetnék a járvány lassításának érdekében.

A hongkongi kutatók tehát arra jutottak, hogy amíg a vakcina széles körben elérhetővé nem válik, fokozatosan szabad csak újra engedni a gazdasági aktivitás visszatérését, miközben olyan mértékben kell fenntartani a járványügyi korlátozásokat, hogy az esetszám alacsonyan maradjon.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: