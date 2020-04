15 fotó Vuhanból, ahonnan két és fél hónap karantén után szabadjára engedték az embereket

Két és fél hónap, pontosan 76 nap után feloldották a szigorú kijárási korlátozásokat a koronavírus-járvány kiindulópontjában, a kínai Vuhanban, ahol 11 millióan laknak, de a kötelező karantén miatt sok olyan ember is a városban ragadt, akik más városokban élnek, de a lezárás idején Vuhanban tartózkodtak.

A kínai kormány becslései szerint csak vonattal közel 55 ezer ember hagyja el Vuhant a szerdai napon, de autóval is tömegek indultak kifelé, miután éjfélkor elbontották a város peremén felállított barikádokat. A villamosok, taxik és kompok újra ellepték a város utcáit és vizeit, és a repülőtér is megnyitotta kapuit a belföldre utazók előtt – az állami hírügynökség, a Hszinhua szerint körülbelül 200 járatot indítottak szerdán.

Akik most elhagyták a várost, további két hét karanténra számíthatnak hazatérésük után, míg Vuhanban az iskolák továbbra is zárva maradnak, és a lakosokat továbbra is arra ösztönzik, hogy ha tehetik, ne hagyják el a várost, sőt a közvetlen környezetüket sem.

Az utasok próbálták betartani a távolságtartást a vuhani pályaudvar előtt is Fotó: Xiao Yijiu/XINHUA via AFP

Bent már kevésbé sikerült Fotó: Liu Yujie/Imaginechina via AFP

A vonatok hosszú idő után újra indulásra készen Fotó: Ren Yong/Imaginechina via AFP

Pekingben várják a vuhani gyors utasait Fotó: Ju Huanzong/XINHUA via AFP

Akik a gyorsvonatra jegyet váltottak, csak a megfelelő öltözetben utazhattak Fotó: Ju Huanzong/XINHUA via AFP

Egy utolsó városnézés a vuhani kompon Fotó: Shen Bohan/XINHUA via AFP

A komp átkel a Jangce folyón Fotó: Xiao Yijiu/XINHUA via AFP

A vuhani kórházakban dolgozó orvosok és ápolók is hazatérhettek családjaikhoz Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

A repülőtér is kinyitott Vuhanban Fotó: Cheng Min/XINHUA via AFP

A Csilin tartományba hazatérő ápolók a vuhani kollégáktól búcsúznak Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

A város határait megnyitották, így autóval is elhagyhatták a várost Fotó: Cai Yang/XINHUA via AFP

Hamar meg is telt az autópálya Fotó: CDSB/Imaginechina via AFP

A Jangce folyó hídjai és az egész város fényekbe borult Fotó: Zhao Guangliang/Imaginechina via AFP

Vuhani városkép január 26-án és április 8-án Fotó: Xiong Qi/XINHUA via AFP

Vuhanban azért csak fokozatosan térnek vissza a rendes kerékvágásba, szerdán még így várták a sorukat a fagyira éhezők Fotó: Xiao Yijiu/XINHUA via AFP

