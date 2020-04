Ha minden jól megy, szeptemberre elkészülhet a vakcina a koronavírus ellen

Sarah Gilbert, az Oxfordi Egyetem vakcinológus professzora „80 százalékig biztos” abban, hogy a kutatócsoportja által a SARS-CoV-2 ellen fejlesztett vakcina hatásos lesz, és szeptemberre elkészül, derül ki a londoni Times szombati cikkéből.

Gibert szerint ötletük nem pusztán megérzés, különösen, hogy minden egyes héttel több adat a rendelkezésükre. Az embereken végzett tesztek a következő két hétben elkezdődhetnek; a szükséges több millió dózis legyártása hónapokat vehet igénybe.

Gilbert a Timesnak azt mondta, tárgyalásokat folytat a brit kormánnyal a finanszírozásáról, hogy még a végső eredmények beérkezése előtt megkezdődhessen a vakcina gyártása. Így ha bebizonyosodik, hogy működik az új gyógyszer, a rászorulók azonnal hozzá tudnának férni a vakcinához. Matt Hancock brit egészségügyi miniszter a Sky Newsnak azt nyilatkozta, hogy jól ismeri az és reménytelinek találja az oxfordi projektet.

A szakértők korábban gyakorlatilag egybehangzóan azt állították, hogy egy a koronavírus ellen hatékony vakcina kifejlesztésére minimum egy, de inkább másfél évet kell várni.

Az ellenszer utáni kutatást nagyban nehezíti, hogy az eddig ismert koronavírusok, a 2003-as SARS-CoV és a 2012-ben terjedő MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) ellen máig nem sikerült vakcinát kifejleszteni, amit indokolhat az, hogy nem okoztak olyan világméretű járványt, mint a most terjedő SARS-CoV-2, és senki nem biztosította a költséges kísérletek anyagi hátterét.

Az egész világ a csodaszert keresi

Az új koronavírus által okozott világjárványban eddig közel 1,8 millióan betegedtek meg világszerte, legalábbis hivatalosan ennyi esetről lehet tudni; a halálos áldozatok száma meghaladja a 100 000-t. A világ számos országban folynak kísérletek, hogy megtalálják a vírus ellenszerét: legutóbb a Pittsburghi Egyetem kutató álltak elő egy olyan lehetséges vakcinával, a PittCoVacc-kal, ami szerintük sokkal hatékonyabban indítja be a szervezet immunkreakcióit, mint az eddig ismert mRNS-alapú oltóanyagok.

Március közepén Seattle-ben a világon elsőként adták be önkénteseknek a cambridge-i székhelyű amerikai gyógyszervállalat, a Moderna és az amerikai egészségügyi intézet (National Institutes of Health, NIH) által közösen kifejlesztett mRNA-1273 oltóanyagot. Ez az RNS típusú kísérleti oltóanyagok közé tartozik, melyek az emberi sejtekkel termeltetnek vírusfehérjéket, hogy aztán az immunrendszer ezek ellen antitesteket állítson elő, felkészítve azt a valódi vírus által okozott fertőzésre és a vírus felismerésére. A napokban az első ígéretes eredmények hírére a Moderna részvényeinek értéke 78 százalékos emelkedést produkált az előző évihez képest.

Magyarországon is keresik az ellenszert

A vakcina kifejlesztésére Magyarországon is történnek kísérletek: egy Kacskovics Imre immunológus professzor vezetésével indított konzorcium, amelyben részt vesz az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, az ImmunoGenes Kft. és a Richter Gedeon gyógyszergyár is, 300 millió forintos állami támogatásból dolgozik egy fehérje típusú gyógyszeren, ami szerintük alkalmas lehet a SARS-CoV-2 hatástalanítására.

Már a járvány kezdeti szakaszában szóba került egy amerikai biotechnológiai cég, a Gilead Sciences által eredetileg az Ebola ellen kifejlesztett szer, a Remdesivir. Ezzel is javában folynak a kísérletek, és bár az első eredmények ígéretesnek bizonyultak (a New England Journal of Medicine-ben pénteken megjelent tanulmányt maga a fejlesztő támogatta), de azt a cég is elismeri, hogy ezek nem klinikai kísérletek voltak, és az 53 kritikus állapotban lévő beteg, akin tesztelték a gyógyszer hatását, túl kis méretű mintát jelent ahhoz, hogy az eredményekből messzemenő következtetéseket lehessen levonni.

