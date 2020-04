Több millió tonnányi friss árut semmisítenek meg az USA-ban, mert nem tudják eladni

Félmillió tonna hagyma, naponta 14 millió liternyi tej, hetente 750.000 tojás egyetlen csirketelepen: ezek a koronavírus miatt megroppant mezőgazdaság veszteségei csak az Egyesült Államokban, ráadásul ezek még nem is az egész országra érvényesek, a valódi adatok még rosszabbak lehetnek. Az amerikai mezőgazdaság legnagyobb felvevőpiaca eddig a közétkeztetés és az éttermi fogyasztás volt, az iskolák, menzák és éttermek bezárásával viszont nem úgy fogynak a termények, ahogy erre korábban számítottak.

Az amerikai vevők a COVID-19 kitörése után megrohamozták a boltokat, elsősorban tartós élelmiszert, vécépapírt, lisztet keresve, de a tej is kelendőnek bizonyult, ez mégsem segít azokon a termelőkön, akik eddig a termés felét éttermeknek és közintézményeknek adták el. Az export sem megoldás, a nemzetközi kereslet ugyanúgy megcsappant, mint az amerikai, a szállítás, csomagolás és feldolgozás költségei miatt pedig a feldolgozóipar is gondban van, a tejből például nincs, aki a lakosság számára is megfelelő kiszerelésben sajtot készítsen.

A hagymát, káposztát és babot egyszerűen beszántják vagy komposztálják, a tejet viszont kiöntik, ez viszont a halak tömeges pusztulásával járhat, de a termőföldnek sem tesz jót. Jelenleg az Egyesült Államokban termelt tej 5 százalékát öntik ki, de ha a lezárások még hónapokig elhúzódnak, ez az arány akár a 10 százalékot is elérheti.

A jótékonyság sem segít

Sok termelő jótékony célra ajánlotta fel a felesleges készleteit, de a rászorulóknak segítő szervezetek kapacitása is véges, nincs elég hűtő és önkéntes a termények elraktározására – annak ellenére, hogy igény volna rá, az amerikai élelmiszerbankoknál tömött sorok állnak, ahogy egyre nő a munkanélküliség, és egyre fokozódik a COVID-19 miatti kétségbeesés.

A problémára megoldást jelenthetne, ha a feldolgozóipar változtatna a kiszereléseken, ez viszont nagyon sokba kerülne, a gyárak pedig inkább kivárnak: Matt Gould tejipari gazdasági elemző szerint a cégek abban bíznak, hogy előbb-utóbb visszatér az éttermi felvevőpiac, és minden mehet tovább a régi kerékvágásban.

Európában bajban vannak a virágkertészek is: Amszterdamban 140 millió virágot daráltak be, mert a lezárások miatt a virágboltok sincsenek nyitva, de a hagyományos húsvéti közösségi ünnepek is elmaradnak. A súlyos anyagi csapás ellenére a virágkertészek is optimisták, bíznak abban, hogy jövőre jobb lesz a helyzet, de ha 2021 tavaszáig kitartanak a korlátozások, ismét hasonló lépésekre kényszerülnek majd. A turizmus leállásával a szállodahajóknak, szállodáknak szánt virágok sem keltek el, ez egyes termelőknek súlyos, millió dolláros veszteséget is jelenthet.