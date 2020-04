Újabb 5,2 millió amerikai vált munkanélkülivé egy hét leforgása alatt

Újabb 5,245 millióval nőtt a frissen munkanélkülivé vált amerikaiak száma – derült ki a munkaügyi minisztérium csütörtökön publikált heti adataiból. Ez valamivel rosszabb, mint a Dow Jones által megkérdezett közgazdászok ötmilliós várakozása.

Március végén adtunk hírt arról, hogy egy hét alatt 3,3 millió új munkanélküli regisztrált az USA-ban, ami soha nem látott rekord volt, és még a 2008/09-es válság legrosszabb hetein is bőven túltett. Mint a mai adat is mutatja, a helyzet az amerikai gazdaságban március végéhez képest is romlott.

A munkanélküli biztosításért újonnan jelentkezők száma az USA-ban már összesen már több mint 22 millió, azaz lényegében megszűnt az előző válság óta kiépített munkahelytöbblet. Magyarországon nem áll rendelkezésre friss és rendszeres kimutatás az álláskeresési támogatásért jelentkezők számának alakulásáról.

Ételosztáson sorban álló autók a floridai Orlandban április 9-én. Fotó: Paul Hennessy/NurPhoto via AFP

Ugyanakkor a csütörtökön közölt – az április 11-én zárult hét regisztrációit összesítő – amerikai adat csökkenést jelent az előző két héthez képest, úgy tűnik tehát, hogy az állásvesztések első hulláma már túl van a csúcsponton. Az előző héten az újonnan jelentkező munkanélküliek száma elérte a 6,615 milliót.



Ám a friss több milliós szám még így is arra utal, hogy az amerikai munkaerőpiacot alapjaiban roppantotta meg a gazdaság közegészségügyi okokból történt leállítása.

