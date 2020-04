Meg vagyunk mentve, mostantól szamarat is lehet bérelni a videókonferenciákhoz

Annak ellenére, hogy komoly biztonsági rések tátonganak a videókonferenciák szervezésére alkalmas Zoom szoftverben, a termék népszerűsége töretlen – igaz, a cég bejelentette, hogy a hiányosságokat orvosolták. A home office és az otthoni tanulás világában viszont rengetegen kényszerülnek valami hasonló alkalmazás használatára, ezzel pedig egy nem várt piaci rés nyílt a szamár- és lámabérbeadók számára: a háziállatokkal való videóchat értékesítése.

A Szilícium-völgyben található, mentett állatokat befogadó Sweet Farm egy hete bocsátotta áruba a háziállatok drága videóidejét, ezzel próbálták pótolni a korlátozások miatt kieső bevételeik egy részét. Az általuk meghirdetett Goat to Meeting hatalmas sikert aratott, az újdonságra kiéhezett irodai rabszolgáktól kezdve a tanórát feldobni kívánó tanárok és diákok pedig csak úgy tobzódhattak a lámakonferenciákban.

Annak, akinek semmi nem elég, a gazdaságtól a lámán kívül pulykák, tehenek és disznók (Kevin), kecskék, mókusok és csirkék társaságát is lehet igényelni.

A farmhoz özönlöttek a megrendelések, így egy másik gazdaság, az észak-karolinai Peace N Peas is beszállt az állatkölcsönzésbe, itt Mambót, a törpeszamarat lehet kibérelni egy röpke csevegésre, de ha valaki lóra vágyik, Heiren, Zeus és Eddie is a rendelkezésére áll. A farm ötven dollárt kér tíz percnyi csevegésért a lovakkal vagy a szamárral, de igény szerint kacsákkal is lehet chatelni náluk.

