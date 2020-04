Semmelweis Egyetem: Hordjon textilmaszkot a lakosság, a nyugdíjasok még akkor is, ha csak leviszik a szemetet

Nem sokkal az után, hogy kiderült, Budapesten több nyilvános helyen kötelező lesz a maszk viselése, a Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla kardiológus állásfoglalását tették közzé az egyetem honlapján.

Mint írták, a járvány időszakában minden olyan helyzetben érdemes maszkot viselni, amikor több emberrel is esélyes a találkozás, a 65 éven felüliek számára pedig javasolt, hogy kizárólag maszkban lépjenek ki az otthonaikból. A lakosság számára a sebészi maszkok helyett a dupla rétegű, magas hőfokon mosható textilmaszkokat ajánlják.

A maszkviselés önmagában nem előzi meg a fertőzést, de lassíthatja a járvány terjedését. Merkely szerint az egészségügyi ellátásban alkalmazott sebészi maszkot a lakosság körében a dupla rétegű és magas hőfokon mosható textilmaszkok helyettesíthetik. A maszkot akkor érdemes hordani, ha olyan közösségi térbe lép az ember, ahol az ajánlott társadalmi távolságtartás csak nehezen tartható be: például élelmiszerboltokban, gyógyszertárakban, tömegközlekedési eszközön.

Merkely a 65 év felettiek számára akkor is javasolja a magas hőfokon mosható textilmaszkok viselését, ha csak elhagyják otthonukat. Még akkor is, ha csak rövid időre lépnek ki, például amikor csak a szemetet viszik le a lépcsőházon keresztül. Erre azért van szükség, mert ez a védőeszköz is hátráltatja a vírus terjedését.

A textil maszk esetében is figyelni kell az általános szabályokra, vagyis csak akkor van értelme a maszk használatának, ha egyszerre takarja az orrot és a szájat, illetve ha nincsenek rések az arc és a maszk között. Használata előtt és levétel után alapos kézmosás szükséges

– írták. Az egyetem közleménye szerint a sebészi és az úgynevezett respirátoros arcmaszkok elsősorban az egészségügyi dolgozók részére szolgáló védőeszközök, míg a textilmaszkok néhány alapvető szabály betartása mellett könnyedén elkészíthetők saját kezűleg is, ráadásul mivel a házilag készített arcvédők moshatók, ezáltal többször is használhatók.

Az otthon elkészített arcmaszkot 60 fokon gépben mosható, többrétegű vászonanyagból érdemes elkészíteni. Akinek lehetősége van, rá készítsen több maszkot is saját maga, illetve családtagjai, ismerősei részére – javasolja az egyetem.

