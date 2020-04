Új fajt azonosítottak Indiában: íme a Mardekár-vipera

Egy újonnan azonosított viperafajt a Harry Potter egyik varázslójáról, Mardekár Malazárról neveztek el a kutatók, így az állat a szereplő angol neve, a Salazar Slytherin után hivatalosan is Trimeresurus salazar lett. A kutatók nemrégiben megjelent tanulmányukban az állat hétköznapi nevének is a Mardekár-viperát javasolják, indoklásul pedig azt hozták fel, hogy a szereplő tud párszaszóul (azaz beszéli a Harry Potterben szereplő kitalált nyelvet): ha már tud kígyóul, megérdemli a keresztapaságot.

Az indiai Arunácsal Prades tartományban egy év alatt ez az ötödik újonnan azonosított, a Trimeresurus nembe tartozó viperafaj. A kígyók nagyon hasonlítanak egymásra, így történhetett, hogy ilyen sok új fajra bukkantak. A Mardekár-vipera például a megtévesztésig hasonlít a T. septentrionalisra és a T. insularisra, színében azonban némileg eltér tőlük: a faj tagjainál egy narancs vagy vörös árnyalatú csík figyelhető meg a hímek szeme alatt. További megkülönböztető jegynek számít a hemipénisz formája is: az állat szaporítószerve rövid, és kevésbé mélyen villás, mint a T. septentrionalis esetében. A térségben a közelmúltban a kígyókon kívül egy eddig ismeretlen teknősfajt is azonosítottak.

Hím Mardekár-vipera Fotó: Mirza ZA, Bhosale HS, Phansalkar PU, Sawant M, Gowande GG, Patel H (CC)

A Trimeresurus nemnek eddig 48 faját azonosították, ezekből 15 Indiában él, a mostani kutatáshoz a példányokat 2019 júniusa és augusztusa között fogták be egy herpetológiai expedícióban. Jayadita Purkayastha kígyókutató szerint a leírás alapján elképzelhető, hogy a kígyót már városi környezetben is észlelték, mindeddig azonban nem azonosították külön fajként.

Jedihangyák, átokgyíkok

A Mardekár-viperával tucatnyira bővült a Harry Potter-univerzum tagjairól elnevezett fajok listája, ezek között már eddig is volt dementordarázs (Ampulex dementor), szúró-átok ősgyík (Clevosaurus sectumsemper), illetve egy Perselus Pitonról, Harry Potterről és Harry T. Conley állatgyűjtőről közösen elnevezett rák (Harryplax severus) is.

Szerencsére fajokból nincs hiány, így minden univerzum megkaphatja a maga állatait: tucatnyinál is több fajt neveztek el például a Csillagok Háborúja szereplőiről, köztük egy Madagaszkáron élő hangyafélét is (Tetramorium jedi). A jedihangyát elkeresztelő két entomológusnak, Francisco Hita Garciának és Brian Fishernek volt miből válogatnia, ugyanis 2012-es tanulmányukban több tucatnyi új fajt azonosítottak, így jutott hely még Smaugnak és az elfeknek is a Gyűrűk urából (Tetramorium elf, Tetramorium smaug, illetve találtak még egy Tetramorium nazgult is).

Arról, hogy mi a névadás pontos menete, és milyen szabályoknak kell megfelelni ahhoz, hogy Adolf Hitlerről, Donald Trumpról vagy Spongyabobról nevezhessenek el egy újonnan felfedezett fajt, tavaly év elején írtunk bővebben.

