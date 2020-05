Az új New York-i fertőzöttek többsége betartotta a kijárási korlátozásokat

A kórházba kerülő új koronavírusos betegek többsége, 66 százaléka otthon maradt, ritkán merészkedett ki a lakásból, és a tömegközlekedést sem használta – jelentette be Andrew Cuomo, New York állam kormányzója csütörtökön. Cuomo sokkolónak nevezte az adatokat.

A kormányzó további statisztikákat is ismertetett: ezek szerint az újonnan felvett betegek többsége valamilyen kisebbséghez tartozik, és a legtöbben alacsonyabb jövedelmű háztartásokhoz tartoznak. Azokban a háztartásokban, ahol többen osztoznak egy szobán, nagyobb volt a betegek aránya.

Korábban Bill de Blasio, New York polgármestere is felhívta a figyelmet arra, hogy az afroamerikaiak és hispano-amerikaiak teszik ki a városban a járvány áldozatainak többségét.

Továbbra is fontos a fertőtlenítés és a maszk

Cuomo és de Blasio is további vizsgálatokat ígért, mert a kormányzó szerint a mostani adatok még ha sokkolóak is, nem tekinthetők reprezentatívnak: összesen körülbelül száz kórház és ezer páciens állapotát és vagyoni helyzetét mérték fel. Az adatok alapján azért próbálják finomítani az állam válságkezelési stratégiáját.

A kormányzó szerint az állam mindent megtett az amerikaiak védelmében, a társadalom is felelősségteljesen reagált a járványra, a mostani adatok pedig az egyéni felelősségvállalás fontosságára hívják fel a figyelmet. A kormányzó ismét felszólította az embereket a kézfertőtlenítő és az arcmaszk használatára.

Cuomo elmondta, hogy az újonnan felvett betegek 18 százalékát vitték be idősotthonokból, 1 százalékukat börtönből vagy fegyházból, és 2 százalékuk volt hajléktalan. A mostani számok ugyanazt a problémát emelik ki, amelyet már korábban is észrevettek: a szerényebb átlagjövedelmű környékeket jobban sújtja a járvány. Cuomo kiemelte azt is, hogy a frissen regisztrált betegek többsége munkanélküli vagy nyugdíjas.