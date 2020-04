Tömegsírokba temetik a koronavírus áldozatait New Yorkban

Miközben New York államban már több halottja van a koronavírus-világjárványnak, mint a világ bármely országában, New York város vezetőinek az olyan áldozatok biztonságos eltemettetésével is meg kell birkózniuk, akik magukra maradtak.

Már korábban is volt arról szó, hogy a város igénybe veheti a bronxi Hart Islanden a 19. század óta működő temetőt, ahol tömegsírokban helyezik el azokat, akiknek nem maradt élő hozzátartozójuk, vagy akiknek a családja nem tudta állni a temetés költségeit, de most drónfelvételek bizonyítják, hogy megkezdődött a koronavírusos halottak tömegsírokba temetése.

A munkát teljes védőfelszerelésbe öltöztetett rabok végzik, és az állami büntetés-végrehajtási szerv tájékoztatása szerint heti egyről heti öt napra nőtt a helyszínen a temetkezései idő, és a heti 25 halott helyett naponta szállítanak ugyanennyi hullát a szigetre. Ez azt is jelenti, hogy a rabok munkája mellett alvállalkozók szerződtetésére is szorult az állam. A markológépekkel kiásott gödrökbe helyezett koporsókba hullazsákban helyezik el a halottakat, és a későbbi azonosítás érdekében nagy betűkkel ráírják a koporsókra az áldozatok nevét.

A város tisztiorvosi hivatala azt is jelezte, hogy a szigetre még nagyobb szerep hárulhat, ha megtelnek a városi kórházak hullaházai. A hivatal épületében 800-900 halottat tudnak tárolni, de 40 hűtőkamionnal is rendelkeznek, amelyek további 4000 férőhelyet biztosítanak.

A pénteki adatok szerint az Egyesült Államokban összesen 468 895 koronavírusos esetet regisztráltak eddig, és 16 697-en haltak meg a COVID-19 betegségben – ebből New York 161 504 fertőzést és 7067 halálesetet jegyez. A két másik legfertőzöttebb ország mára jócskán lemaradt számokban: Spanyolországban 157 022 esetre 15843 halál, míg Olaszországban 143 626 fertőzöttre 18279 haláleset jut.

