Megrogyott a koronavírus miatt a Disney, százezer alkalmazottját küldte fizetés nélküli szabadságra

Nagy gondban van a Disney: a cég a koronavírus miatt március közepén zárta be a kaliforniai Disneylandet és a floridai Disney Worldöt, a cég párizsi vidámparkjával együtt. Ez néhány héttel az első pénzügyi negyedév lezárása előtt történt, így az óriáscég mindössze egymilliárd dolláros veszteségről számolhatott be, az áprilisi és májusi adatokat csak augusztusban teszik majd közzé. A parkok mellett a Disney tulajdonában álló hotelek is zárva maradnak a járvány lecsengéséig, további veszteségeket termelve a cégnek.

A Disney tavaly rekordévet zárt, az amerikai mozijegyeladások 40 százalékát vitte, egyedül a kábeltévék piacán lehettek kétségeik – a koronavírus viszont ezeket a bevételeket is megnyirbálta, a cég tulajdonában álló ESPN-t alig nézi valaki, ami nem is csoda, ugyanis a sportesemények többségét is lemondták. A hálózat persze így jóval kevesebb reklámbevételt is termel.

A Disney+ azért megy

A világ 15. leggonoszabb cégének választott Disney százezer munkavállalóját küldte fizetés nélküli szabadságra áprilisban, ez körülbelül a cég amerikai munkavállalóinak felét jelenti. A cég számításai szerint havonta félmilliárd dollárt tud spórolni a lépéssel, közleményükben tudatták, hogy ha újranyitnak, visszavárják a szabadságra küldött munkavállalókat. A cég elnöke, Bob Iger és a vezérigazgató, Bob Chapek is lemondott a fizetése egy részéről.

A sanghaji Disneytown május 11-én újranyithat, de a kormány előírására csak 30 százalékos kapacitáskihasználtsággal működhet, ez 24 ezer látogatót jelent naponta. Fotó: Xia Lei/Imaginechina via AFP

A MoffattNathanson elemzőcég szerint a Disney veszteségei 2022-ig 21 milliárd dollárra rúghatnak, azzal is számolniuk kell, hogy az újranyitás után sem özönlenek majd a látogatók a parkokba. A cég emellett a filmek bevételeinek 20 százalékos csökkenését jósolja 2020-ra.

Miközben minden más csökkent, a cég streamingszolgáltatása – amelyet nagy sikerrel indított be a Mandalorian című Star Wars-sorozat – új lendületet kapott: a Disney+-ra eddig 54,5 millióan fizettek elő, a várakozások szerint ez a szám 2021 végére elérheti akár a 80 milliót is.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: