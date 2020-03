Önkorlátozásra szólította fel a Netflixet és a YouTube-ot az EU

Az EU felszólította a streaming szolgáltatókat és a videómegosztókat, például a Netflixet és a YouTube-ot, hogy korlátozzák szolgáltatásaikat annak érdekében, hogy megakadályozzák a kontinens szélessávú hálózatainak összeomlását – értesült a Financial Times. Erre azért van szükség, mert a hivatalosan immár SARS-CoV-2 nevű új koronavírus okozta járvány miatt több tízmillió ember kezdett el a héten otthonról dolgozni szerte Európában.

Thierry Breton belkereskedelmi biztos a Twitteren jelentette be, hogy telefonon tárgyalt Reed Hastingsszel, a Netflix vezérigazgatójával arról, hogy a streaming platformok és a telekommunikációs társaságok a válság idején „együttes felelősséggel tartoznak az internet zökkenőmentes működésének biztosításáért”.

Az EU szerint az streaming platformoknak tartózkodniuk a nagyfelbontású HD tartalmaktól, és vissza térniük a kisebb méretű szabványos felbontáshoz, mivel az európai belföldi szélessávú hálózatokat túlterheli, hogy az önként vállalt vagy kényszerű karantén idején az emberek folyamatosan az interneten lógnak.



Széthúzott csúcsidő

Mark Zuckerberg, a Facebook tulajdonos-vezérigazgatója szerdán újságíróknak azt mondta, hogy a cég túlterhelést tapasztalt bizonyos szolgáltatásoknál; a WhatsAppon és a Messengeren küldött adatok mennyisége megduplázódott az elmúlt pár hétben. Zuckerberg szerint a növekedés tartósan akkora, mint az év végi ünnepek idején, a megnövekedett adatmennyiség kezelése pedig kihívást jelent a Facebooknál.

Az EU internetsemlegességi előírásai ugyan nem teszik lehetővé a szolgáltatók efféle korlátozását, de a rendszer megóvása érdekében teret kell biztosítani az együttműködésnek. Scott Petty, a Vodafone technológiai vezérigazgatója szerint a korábban kora estére eső csúcsidő megváltozott, jelenleg déltől este 21 óráig tart. A mozik bezárása tovább terheli a hálózatot, miután elindult a Disney új streaming szolgálatása, és már a Universal Pictures filmjei is elérhetővé váltak HD-minőségben.

A Telecom Italia arról számolt be, hogy a múlt hétvégén 75 százalékkal nőtt felhasználóik adatforgalma. Az FT beszámolt arról is, hogy a spanyol távközlési cégek a hét elején figyelmeztetést adtak ki, amelyben arra kérték felhasználóikat, hogy ésszerűsítsék internethasználatukat, és ne az otthoni munka és a távtanulás miatt leterhelt napközbeni csúcsidőben filmezzenek és játsszanak. Továbbá arra is kérték ügyfeleiket, hogy régi vezetékes telefonjaikat használják beszélgetésre, ha tehetik, mert a mobilhálózatokon közvetített adatmennyiség is 50 százalékkal növekedett a karantén előtti időszakhoz képest.

John Graham, az internetes infrastruktúra működtetésével és kiépítésével foglalkozó Cloudflare mérnöke az FT-nek elmondta, hogy bár az internethasználat mintázata valóban alaposan megváltozott, még nem történt jelentősebb globális lassulás. Szerinte „úgy tűnik, hogy van elég kapacitás”.

Filmes könyvtár és adaptív technológia

A Netflix szóvivője az FT-nek elismerte a problémát, de rámutatott, hogy már léteznek eszközök, amelyekkel csökkenteni lehet az adatforgalmat. Ugyanakkor nem utasította vissza az aggályokat sem, mondván: „Breton biztos úrnak igaza van abban, hogy hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az internet továbbra is zökkenőmentesen működjön ebben a kritikus időszakban”. Szerinte egyébként a Netflix „adaptív streaming” technológiája a videó felbontását az otthoni vagy a helyi sávszélesség szerint módosítja. A YouTube nem nyilatkozott.

