Nyolcvanmillió gyerek maradt oltás nélkül a koronavírus miatt

Rég felszámolt járványok visszatérésére figyelmeztet a WHO, az UNICEF és a Globális Oltóanyag- és Oltási Szövetség (GAVI): a koronavírus miatt bevezetett korlátozások következtében nyolcvanmillió egy évnél fiatalabb gyerek maradt oltás nélkül olyan fertőző betegségek ellen, mint a kanyaró, a torokgyík vagy a járványos gyermekbénulás. A probléma, ahogy a járvány is, világméretű: az oltási szövetségnek jelentő 129 ország 53 százalékában akadozott a vakcinaellátás, a legnagyobb veszély a szegényebb országokat fenyegeti.

Seth Berkley, a GAVI igazgatója szerint mostanra minden eddiginél több gyerek jutott oltáshoz az így megelőzhető betegségek ellen, az utazási és kijárási korlátozások, valamint a koronavírus miatt leterhelt egészségügy pedig épp ezt a történelmi sikert sodorja veszélybe – ráadásul az oltási programok zavartalan működése azért is fontos, mert ha lesz vakcina a COVID-19 ellen, éppen ez az infrastruktúra biztosítja majd, hogy minél több emberhez jusson el az oltás.

Megakadó immunizáció

Az UNICEF (az ENSZ gyermekalapja) szerint a vírus miatti korlátozások logisztikai nehézségekhez is vezettek: március vége óta 70-80 százalékkal kevesebb oltóanyag jutott el a rászoruló országokba, a szállítás pedig jelentősen megdrágult. A szervezet szerint 26 ország van komoly veszélyben, ezek közül legalább ötben tört ki kanyarójárvány 2019-ben, a mostani oltóanyaghiány pedig a többi rászoruló országot is veszélybe sodorhatja.

A kanyaró mellett a sárgaláz, a tífusz, a kolera és a gyermekbénulás elleni oltások is nehezen jutnak el a gyerekekhez, ezért Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője attól tart, hogy a mostani világjárvány árnyékában már legyőzött betegségek is felüthetik a fejüket. Az UNICEF szerint az elmaradt oltásokat minél hamarabb pótolni kell, bár a WHO a járványhelyzetre való tekintettel óvatos újranyitást javasol ebben a tekintetben is. Sabrina Sidhu, az UNICEF kommunikációs szakértője szerint a védőoltással megelőzhető betegségek valószínűleg jobban elterjednek a koronavírus miatt meghozott korlátozások közepette, de hogy mekkora a fertőzöttség, azt csak később lehet pontosan megállapítani, mindenesetre ő is azt javasolja, hogy amint lehet, pótolják az így elmaradt oltásokat.

Jelenleg 27 országban maradtak el a tömeges oltások, közöttük Pakisztánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Csádban is, ezeken a helyeken már a tömeges vakcinaprogramok idején is nehézséget okozott a kanyaró tömeges felbukkanása. A szakértők attól tartanak, hogy a megelőzhető betegségek áldozatainak száma akár felül is múlhatja a koronavírusét, bár a WHO éppen a koronavírus miatt javasolta, hogy függesszék fel ezeket a programokat, az oltásra váró gyerekek és az őket kísérő felnőttek között ugyanis gyorsan terjedhet a járvány.

