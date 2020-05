Itt lehet élőben követni a SpaceX történelmi kilövését

Ha minden a terv szerint alakul, magyar idő szerint ma este 22 óra 33 perckor elindul a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé az első két olyan űrhajós, akit magáncég szállít a világűrbe. Doug Hurley és Bob Behnken a floridai Kennedy Űrközpontból indul útjára, a SpaceX Crew Dragon űrhajóján, a szintén Elon Musk vállalata által gyártott Falcon 9 hordozórakéta segítségével.

Az űrhajósok ugyanarról a 39A jelzésű kilövőállásról várják majd a startjelzést, ahonnan az Apollo–11 legénysége is elindult a Holdra 1969. július 16-án. Amennyiben a Demo–2 nevű tesztküldetés sikeres lesz, véget érhet az az amerikai-orosz megállapodás, amelynek értelmében jelenleg minden asztro- és kozmonauta Bajkonurból indul az ISS-re a Szojuz-program űrhajóin és rakétáival, és kilenc év kihagyás után újra menetrendszerűen amerikai földről lőhetik fel az állomásra az amerikai űrhajósokat.

A kilövést élőben közvetíti a NASA (az adás menetrendjét itt lehet átböngészni) és a SpaceX is, utóbbi magyar idő szerint 18 óra 15 perc körül kezdi a műsort, amit itt is lehet majd követni:

Itt már tényleg csak az időjárás szólhat közbe, és bár a hétvégi előrejelzések szerint még 60 százalék volt az esélye annak, hogy az esőzés és a viharfelhők miatt el kell halasztani a szerdai kilövést, azóta valamelyest javult a helyzet. Az űrhaderő időjárási adatszolgáltatásért felelős százada (45th Weather Squadron) kedden már csak 40 százalékra becsülte a kilövést meghiúsító időjárási jelenségek esélyét, de halasztás esetén az indítás új időpontjára, szombatra is 30 százalékot jósolnak a zavaró tényezőkre.

Ráadásul nem elég, ha a Kennedy Űrközpont környékén megfelelőek az időjárási körülmények, hanem a Dragon röppályáján (az USA keleti partjától az Atlanti-óceánon át Írország magasságáig) végig jó időre van szükség, hogy vészhelyzet esetén az űrhajósok biztonságosan landolhassanak az óceánban.

A Falcon 9 hordozórakétára helyezett Crew Dragon űrhajó a 39A kilövőálláson, a NASA floridai Kennedy Űrközpontjában, 2020. május 25-én Fotó: BILL INGALLS/AFP

A kilövés előtt a NASA és a SpaceX szakértői beszélgetnek egymással a küldetésről és az együttműködés jövőjéről (valószínűleg a Hold- és Mars-missziókról is szót ejtve), majd a Grammy-díjas Kelly Clarkson énekli el az amerikai himnuszt.

Összesen nagyjából 19 órás út vár a Crew Dragonra. Az űrhajó a kilövést követően körülbelül 7,6 kilométer per másodperces sebességig gyorsul fel, és 12 perc alatt kell kezdeti pályára állnia. Ekkor válik le a Falcon 9 rakéta első fokozata, amely a SpaceX önvezető drónhajóján, az Of Course I Still Love You (vagyis Persze, Hogy Még Mindig Szeretlek) nevű eszközön landol, hogy később újra fel lehessen használni.

A kilövés és a Falcon 9 visszatérése közti fázisok Forrás: SpaceX

Ha minden jól alakul, a Crew Dragon csütörtökön magyar idő szerint 17 óra 39 perc környékén kapcsolódik a Nemzetközi Űrállomás Harmony moduljához, majd a megfelelő ellenőrzések elvégzése után, több mint két órával később (az előrejelzés szerint 19 óra 55 perckor) Behnken és Hurley átlebeghet az ISS légzsilipjén. Hogy ezután csak egy, vagy akár négy hónapot töltenek az űrállomáson, az több tényezőn múlik – erről bővebben a hétfői előzetesben írtunk.

