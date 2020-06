Asztmások milliói lélegezhettek fel a koronavírusnak köszönhetően

Több mint kétmillió asztmával és más krónikus légzőszervi nyavalyával küzdő brit lélegezhetett fel az utóbbi két hónapban egy 14 ezer beteg bevonásával készült vizsgálat szerint. A British Lung Foundation a krónikus légzőszervi megbetegedéssel küzdők hatoda a panaszai enyhülését tapasztalta a szigetországi kijárási korlátozás két hónapja alatt.

A gyerekek esetében még számottevőbb volt a hatás, a tüdőbetegségekkel küzdő gyerekek ötöde fulladt ritkábban a javuló levegőminőségnek köszönhetően. A legnagyobb javulásról az asztmások számoltak be, körükben minden negyedik betegnek javult az életminősége március óta.

Azokon az angliai sürgősségi osztályokon, ahol asztmás betegek rohamait kezelik, ugyancsak csökkent a riasztások száma. A brit közegészségügyi adatbázis kezelői ugyanakkor azt is elmondták, hogy nem lehet tudni, hogy a csökkenés mekkora része köszönhető a betegek állapotjavulásának, és mennyien lehetnek azok, akiknek ugyan a lezárások előttihez hasonló intenzitású rohamaik voltak, de az egészségügyi vészhelyzet ideje alatt egyszerűen nem fordultak orvoshoz.

Átmeneti fellélegzés

A krónikus légúti megbetegedések és a levegő szennyezettsége között már régóta ismert a kapcsolat. Zak Bond, a British Lung Foundation szóvivője az egyesület felmérésének tanulságai alapján azt hangsúlyozta, hogy a COVID-járvány tanulságai nyomán a nagyvárosokban tiszta levegő zónákat kellene kialakítani, és intenzíven kellene támogatni a kerékpározást, a gyalogos közlekedést, valamint a tömegközlekedést, hogy az embereknek esélyük se legyen visszaszokniuk az autóikba.

Erre már csak azért is nagy szükség lenne, mert a levegő szállóportartalma az angliai városok harmadában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott szint fölött van. A nagyvárosokban az elsősorban a dízelüzemű gépjárművek által kibocsátott nitrogén-dioxid mennyisége jelenti a legnagyobb problémát: az iparosodott körzetek négyötödében a megengedett szint környékén vagy afölött mozog. Az egészségügyi vészhelyzet és a kijárási korlátozások következtében viszont az autóforgalom a városok mintegy felében az 1955-ös szintre esett vissza. Ennek meg is lett a hatása: ugyanezekben a városokban mind a szállópor-, mind a nitrogén-dioxid-koncentráció jelentősen csökkent a levegőben.

Ráadásul friss mérések szerint Kínában a levegő szennyezettsége máris visszatért a járvány előtti szintre, és minden bizonnyal Európa is ezen az úton jár.

