A WWF szerint jöhet a következő járvány, ha tovább pusztítjuk a természetet

A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint a koronavírus-járvány minden eddiginél határozottabban rámutatott arra, hogy az ember és a természet felborult egyensúlyáért komoly árat kell fizetni: a természetes élőhelyek csökkenésével egyre több emberről állatra terjedő kórokozó bukkan fel, ezek pedig a globalizáció miatt egyre nagyobb valószínűséggel válthatnak ki egy újabb világjárványt.

A szervezet három fő kockázati tényezőt sorol fel, a természetes élőhelyek csökkenése mellett különösen veszélyesnek tartja a nem fenntartható, intenzív mezőgazdálkodást és a vadállatok kereskedelmét, illetve fogyasztását is. A civil szervezet sürgősen együttműködésre szólítja fel a világ államait, a cégeket és a közösségeket az okozott károk mérséklésére, illetve egy zöld New Deal bevezetését szorgalmazza.

A jelentés szerint a COVID-járvány megmutatta, hogy szisztematikus változásokra van szükség, ezeket pedig már a koronavírus után újrainduló gazdaság működésében is be kell vezetni, ezt pedig akár egy egyedülálló lehetőségnek is lehet tekinteni egy fenntarthatóbb és igazságosabb világ megteremtésére.

2021-ben tárgyalnak

Bár a jelentés elsősorban a globális lépéseket emeli ki, a WWF Magyarország közleménye szerint Magyarországon is fontos lenne az újrainduló gazdaság fenntarthatóbbá tétele, a biológiai sokféleség, a folyók és a természetes erdők fokozott védelme. Hasonló globális célokat fogalmazott meg nemrégiben az ENSZ főtitkára, António Guterres is, és arra kérte a nemzetek szövetségét, hogy tartsák magukat a 2030-as fenntartható fejlődési célokhoz és a párizsi klímaegyezményhez.

Az ENSZ fenntarható fejlődési céljairól az országok 2021 szeptemberében tárgyalnak majd, az eredeti, 2020-ra kitűzött találkozó a koronavírus miatt elmaradt.