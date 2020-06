Abúzus-adatbázist fejlesztettek Kínában

Új szintre emelik július elsejétől a transzparenciát Jivuban, egy kínai városban: innentől fogva a házasulandók egy nyilvánosan hozzáférhető adatbázisból tudhatják meg, hogy jövendőbelijük volt-e büntetve családon belüli erőszakért, illetve azt is, hogy van-e ellene érvényben távolságtartási végzés. Az adatbázis 2017-ig visszamenően kereshető, és a férj- vagy feleségverés mellett a gyerekek és idősek sérelmére elkövetett erőszakos cselekményeket is rögzíti.

Az adatbázis az állami hátterű Kínai Nőegylet (All China Women’s Federation) szorgalmazására született meg, a társaság szerint ugyanis gyakran csak a házasságkötés után derül ki, hogy a partner erőszakos, így még időben meg lehet gondolni a nászt. A jivui kormányzat arra számít, hogy így több erőszakos cselekményt tudnak megelőzni, ehhez az adatbázist valós idejűleg frissítik, így már egy közelmúltban jelentett eset is nyomot hagy benne.

A fejlesztést a kínai emberjogi szervezetek hatalmas áttörésnek nevezték, Lei Ming tanácsadó szerint pedig Jivu után az egész országban hozzáférhetővé kellene tenni ezeket az adatokat. A családon belüli erőszak 2011 óta központi témának számít az országban: a nőegylet szerint ekkor minden negyedik nőt bántalmaztak az országban a hozzátartozóik, ezen pedig a 2016-ban hozott szigorúbb törvények sem segítettek, a távolságtartási rendelkezéseket ugyanis a hatóságok csak ritkán ellenőrizték, a családon belüli erőszakot pedig jobbára magánügynek tekintették.

A járvány idején tombol az erőszak

A koronavírus miatt hozott korlátozások csak tovább rontottak a dolgon: miközben több amerikai nagyvárosban is arról számoltak be, hogy csökkent az ilyen ügyekben történt feljelentések száma, jogvédők szerint az esetszám valójában emelkedett, csak a bántalmazottak tudtak nehezebben segítségért folyamodni. Katie Ray-Jones, az amerikai National Domestic Violence Hotline elnök-vezérigazgatója szerint ez egy általánosságban is megfigyelhető trend: amikor járvány van, az erőszak is fokozódik. Lella Palladino, az olasz D.i.Re elnöke szerint is romlik a helyzet, de ő a járvány elmúltával jóval több bejelentésre számít, úgy gondolja, hogy a bántalmazottak a kijárási korlátozások idején nem mertek segítséget kérni, a korlátozások után azonban már felkereshetik az illetékes hatóságokat.

Egy volt kínai rendőrtiszt szerint a járvány kezdete óta háromszor annyi esetet jelentenek be az országban, mint korábban, de világszerte problémát okoz az összezárt emberek közötti feszültség, Brazíliában például 40-50 százalékos növekedésről számolt be egy helyi aktivista.

A házasulandóknak mindenesetre körültekintőnek kell lenniük: évente legfeljebb két férj- vagy feleségjelöltet ellenőrizhetnek majd.

