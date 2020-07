Megtalálták az ausztrál Atlantiszt

Két ősi ausztrál település nyomaira bukkantak Ausztrália partjainál, az egyik helyszínen 260 leletet találtak 2,4 méter mélyen, a másikon pedig egyetlen 8500 éves tárgyat találtak 14 méteres mélységben.

A régészek szerint van még ott, ahonnan ez jött: az ausztrál szárazföld a jégkorszakban az alacsonyabb tengerszint mellett száz mérföldnyivel jobban kiterjedt északnyugaton, mint ma, így valószínű, hogy az őslakosok egykori települései közül többet most már a tenger mélyén kell keresniük.

A kutatók szerint az ugyan eddig is ismert volt, hogy a kontinens egy része a jégkorszakban víz alá került, ahogyan azt is gyanították, hogy itt is éltek emberek, de víz alatti feltárásra eddig még kevesen vállalkoztak az országban, és ezek a próbálkozások sem jártak túl sok sikerrel. A mostani kutatás egyik legfőbb célja a további helyszínek meghatározása.

Az egyik tárgy lelőhelye és részletes rajza Fotó: PLOS One

Jonathan Benjamin, a feltárás vezetője szerint a két helyszín meghatározása fontos lépés az ausztrál régészetben, a víz alá került vidékeket pedig az őslakosok is megőrizték a mondáikban, az itt talált leleteket pedig érdemes lesz összevetni a szárazföldi emlékekkel is. A tengerszint emelkedése miatt az ausztrál szárazföld 30 százaléka került víz alá, így a kutató további leletekre is számít.

A régészek 269 kőből készült leletet gyűjtöttek be a gazdagabb, 7000 évvel ezelőtti helyszínről, bár nem zárják ki, hogy a tárgyak ennél is idősebbek lehetnek. A felszínre hozott tárgyak között szerepel két malomkő is. A feltárást megkönnyítette, hogy a helyszín mindössze 2,4 méter mélyen volt, Benjamin szerint a továbbiakban még ennél is mélyebben fekvő maradványokat is felszínre lehet majd hozni. A kutatásban vizsgált másik helyszín is mélyebben feküdt, innen egy legalább 8500 éves lelet került elő 14 méteres mélységből.

Extra védelmet kérnek

A mostani feltárások helyszínét a kutatók légi megfigyelésekkel, a tengerfenék vizsgálatával és merülésekkel határozták meg. Benjamin szerint a további vizsgálatok fényt deríthetnek a kontinens történelmének korai szakaszára, amelyről eddig keveset tudtak a kutatók, ezért a part mentén működő vállalkozások, az ott élő emberek és a régészek együttműködésének fontosságára is felhívta a figyelmet.

Ausztráliában 2018 óta védettnek számít minden, 75 évnél régebbi hajóroncs, de a törvény nem rendelkezik külön az őslakosok által hátrahagyott emlékek védelméről, így nem is vizsgálják egy-egy beruházás előtt, hogy vannak-e ilyenek a tenger mélyén. A régészek most azt kérik az ausztrál kormánytól, hogy gondoskodjon ezeknek a helyszíneknek a védelméről – szerintük a most feltárt két helyszín is azt mutatja, hogy érdemes megóvni a tengeri leleteket.

