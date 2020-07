Nyílt levélben tiltakozik 66 magyar tudós Freund Tamás kijelentései ellen

Vasárnap este a Qubit szerkesztőségébe eljuttatott, Freund Tamás MTA-elnökjelöltnek címzett levelében tiltakozik 66 magyar tudós és akadémikus, társadalom- és természettudósok vegyesen, akik sérelmesnek találják az agykutatónak a társadalomtudósokra tett korábbi megjegyzéseit és a bennük megjelenő politikai szempontokat. Az MTA ma 10 órakor választ elnököt, a tisztújító közgyűlés részleteiről itt írtunk.

A 66 tudós által jegyzett levél szövege teljes terjedelmében:

Tisztelt Freund Tamás, Tisztelt Akadémikus Úr!

A levél aláíróiként tisztelettel kérjük, hogy az MTA egyik elnökjelöltjeként tartózkodjék az olyan felelőtlen, meggondolatlan, sértő és alapvetően hamis kijelentésektől, amelyek politikai szempontokat emelnek be az MTA választási folyamatába, valamint tagjainak megosztását, a társadalomtudományok és a természettudományok művelőinek szembefordítását eredményezhetik.

A Mandinerben megjelent interjújában Ön a következőt nyilatkozta: “Azok a társadalomtudósok, akik nemcsak híján vannak a külföldi állásajánlatoknak, de a teljesítményük tényleges nemzetközi mércével mérve elégtelen, pusztán a kormánykritika álarca mögé bújva tudnak érvényesülni. Nem ritka, hogy egy-egy gyengén teljesítő társadalomtudós publikációját neves nemzetközi folyóiratok szakmai okokból nem fogadnák be, némi kormánykritikába csomagolva viszont tárt karokkal várják”. A levelet aláíró társadalomtudósok többsége sokat publikál külföldön is. Így tudják, hogy a külföldi tudományos folyóiratok a tudományosság mércéjével mérnek, a tanulmányoknak nem lehetnek politikai céljaik, különösen nem álságosan bujtatottak. Amennyiben Ön mégis kitart állításai mellett, kérjük, tájékoztasson bennünket arról, hogy mely társadalomtudósok éltek az Ön által említett eszközzel, és mely neves külföldi folyóiratok fogadtak be tárt karokkal ilyen átlátszóan gyenge cikkeket. Levelünket természettudósok is aláírják, akik elítélik a különböző tudományterületek szembeállítására irányuló törekvéseket, azt, hogy politikai szempontokat keverjenek a tudományos minősítésbe, valamint, hogy hozzá nem értők minősítsenek tudományos kutatókat és munkáikat.

Még egyszer felhívjuk a figyelmét, hogy mint az Akadémia egyik elnökjelöltjének, arra kellene törekednie, hogy az Akadémia a különböző tudományterületen dolgozó kutatók együttes képviseletét a politikától független szellemben lássa el, és tartsa távol magát az efféle szakmaiatlan, megosztó nyilatkozatoktól.