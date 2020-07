Ez az igazi country: a Burger King megzenésítette a tehénfingot

Fontos klímavédelmi lépést jelentett be a Burger King: Amerikában már hozzáférhető a klímabarát marhából készült hamburger. Ehhez is marhahúst használnak ugyan, de az állatok az étrendjüknek köszönhetően 33 százalékkal kevesebb metánt eresztenek a légkörbe, mint hétköznapi társaik. A cég korábban azzal reklámozta magát, hogy nincsenek tartósítószerek a burgereiben, ennek megfelelően a mostani kampány is eléggé zöld: a tehenek bélműködését citromfűvel és kamillával rendszabályozták.

A burgercég mindezt dalban mondja el: a tehenek fingásáról és böfögéséről szóló számot a 13 éves Mason Ramsey énekli, aki 2018-ban attól lett híres, hogy jódlizott egy amerikai áruházban. A klipet Michel Gondry rendezte – ő jegyzi az Egy makulátlan elme örök ragyogását is. Gondry egyébként kliprendezőként is elég aktív, a White Stripesnak, Björknek, a Chemical Brothersnek és a Radioheadnek is készített már klipet, a Nespressonak pedig reklámot.

A Burger King szerint a visszafogott emissziójú marhák húsa ugyanolyan ízletes, mint hétköznapi társaiké, a kibocsátás csökkentéséhez pedig elegendő, ha a takarmányba naponta 100 gramm szárított citromfüvet kevernek. Az új burgerek egyelőre csak néhány amerikai étteremben kaphatók, de a cég nyilvánosságra hozta a diéta részleteit is, így bárki kipróbálhatja, hogy valóban üdvös-e citromfűvel tömni a tehenet.

A tehénpuki nem játék

Az állattartás felelős az üvegházhatású gázok nagyjából 14,5 százalékáért, a haszonállatok tartásából eredő károsanyag-kibocsátás pedig a közlekedését is meghaladja: a marhahús előállítása egy gramm fehérjére számolva kétszázötvenszer nagyobb gázkibocsátással jár, mint a hüvelyes növényeké. A gyorsétteremlánc elismeri, hogy a marhahús használatával hozzájárul a globális felmelegedéshez, de reméli, hogy az eredmények publikálásával példát mutathat másoknak is.

Fernando Machado, a Burger King tulajdonosa, a Restaurant Brands International marketingigazgatója szerint azzal, ha az egész iparág átállna a kevésbé puffasztó marhadiétára, jelentősen csökkenthető lenne a metánemisszió. Az Egyesült Államok környezetvédelmi ügynöksége, az EPA szerint a szarmasmarha-ágazat felelős az ország kibocsátásának 25 százalékáért.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

