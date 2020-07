A koronavírus az emberi kapcsolatoknak is rosszat tett

A kapcsolatok is megszenvedik a karantént: a londoni University College friss kutatása szerint a párkapcsolatok 18 százaléka fordult rosszabbra az összezártság alatt, de a válaszadók 20 százalékának a vele egy háztartásban élő felnőttekkel is sikerült összevesznie.

17 százalék arról számolt be, hogy az otthonában található gyerekekkel romlott meg a kapcsolata, 19 százalékuk pedig a háztartásán kívüli gyerekeket is megutálta. A válaszadók harmada számolt be arról, hogy a saját gyerekeivel, partnerével és szűkebb környezetével javult a kapcsolata.

A UCL hetvenezer fős felmérésében a munkahelyi viszonyokat is vizsgálták: a válaszadók többsége otthonról dolgozott a járvány alatt, munkatársaikkal pedig jobbára videóchaten tartották a kapcsolatot, a negyedük mégis rosszabbnak értékelte a viszonyukat, mint a karantén előtt. Daisy Fancourt, az egyetem pszichobiológusa szerint az is problémát okoz, ha az emberek össze vannak zárva, de az is, ha nem találkozhatnak egymással.

A kényszerű összezártság pozitívan hatott a szomszédi viszonyokra: Cheryl Lloyd, a felmérést végző Nuffield Alapítvány oktatási igazgatója szerint ez is arra mutat, hogy a járvány az emberek mégis hajlamosak összefogni egymással, de arra is felhívta a figyelmet, hogy ezekben az időkben különösen nagy veszélyben vannak azok, akik mentális betegséggel küzdenek.

Koronaválás, koronagyerek

A kijárási korlátozások hatására az egész világon megnőtt a családon belüli erőszakos cselekmények száma. Egy volt kínai rendőrtiszt szerint háromszor annyi bejelentést kaptak a karantén idején, mint korábban, a be nem jelentett esetek száma pedig még nagyobb lehet. Lella Palladino, egy nők elleni erőszakkal foglalkozó szervezet, az olasz D.i.Re elnöke szerint a járvány után jóval több bejelentésre lehet majd számítani, mint korábban, sokan ugyanis nem mernek telefonálni, amíg egy háztartásban élnek a bántalmazó féllel, a COVID pedig a szétköltözést is jelentősen megnehezítette.

Daniel Kruger, a Michigani Egyetem szociálpszichológusa is arra figyelmeztet, hogy az egymásra utaltság a párok közötti ellentéteket is elmélyítheti, így a vírus elvonulása után a válások számának emelkedésére számít. A koronavírus miatti korlátozások kapcsolatokra való hatását jól tükrözi az is, hogy angol nyelvterületen már új szavak is születtek a karantén ideje alatt fogant gyerekekre (coronababies) és az összezártság miatti válásokra (covidivorces) is. Sean Safford szociológus szerint külön nehézséget okoz az is, hogy míg máskor az emberek inkább hajlamosak összeverődni, ha valami baj éri őket, most épp ezt kellett kihagyniuk. Lucy Atcheson brit pszichológus szerint az összezártság egyszerre hozza felszínre azokat a problémákat, amelyek különben csak apránként kerülnének elő, így a karantén különösen embert próbáló lehet a párok számára.

A mostani felmérés szerint a 30 év alatti fiatal felnőttek viselték a legnehezebben a karantént, de a brit válaszadók 90 százaléka a továbbiakban is be akarja tartani a járványügyi óvintézkedéseket, a 30 alattiak 80 százaléka pedig szintén nem, vagy csak alig akar lazítani az elővigyázatossági szabályokon.