Még csak most indul be igazán a világjárvány, Európa jól teszi, ha tanul a többi kontinens hibáiból

A koronavírus-világjárvány kezdete óta a legnagyobb napi esetszám-növekedést jegyezte fel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szombaton: 24 óra alatt közel 260 ezer új fertőzöttet regisztráltak világszerte. A legnagyobb növekedést az Egyesült Államokban, Brazíliában, Indiában és Dél-Afrikában mérték. Emellett a napi halálozások száma is a múlt hétvégére nőtt a legnagyobb mértékben a járványügyi korlátozások lazítása (május 10.) óta, a pénteken mért 7360 halálesettel. Így a járvány kezdete óta több mint 14 millió fertőzöttet és 600 ezer halálesetet rögzítettek globálisan.

A napi új koronavírusos esetek számának változása az egyes földrészeken Forrás: WHO

A koronavírus által leginkább sújtott országban, az Egyesült Államokban 140 ezer fölé emelkedett a halálos áldozatok száma, és az elmúlt héten naponta 60 ezernél is több új fertőzöttet jelentettek, a legtöbbet (77 638) pénteken. Donald Trump elnök azt igyekszik hangsúlyozni, hogy ez csak azért van, mert az amerikaiak tesztelnek a legtöbbet a világon, és amúgy is, a járvány „idővel majd elmúlik”. A maszkokról Trump azt mondta a Fox Newsnak, hogy szeretné, „ha az embereknek meglenne egy bizonyos mértékű szabadsága” a kérdésben, vagyis ellenzi a kötelező viselésüket.

Az USA-ban most Florida a járvány epicentruma: a délkeleti államban hétfőre 12 ezerrel nőtt a fertőzöttek, nyolcvanhéttel az elhunytak száma, miközben a helyi kórházak arra figyelmeztettek, hogy az intenzív osztályaik megteltek, és nem tudnak új betegeket fogadni. Az elmúlt 12 nap mindegyike 9 ezernél több új regisztrált fertőzöttet hozott, és múlt csütörtökön 156 halálesetet jegyeztek fel az államban, míg az áprilisi rekord 83 haláleset volt.

India közben a fertőzöttek számát tekintve átlépte az egymilliós határt, és ezzel az USA és Brazília után a harmadik legfertőzöttebb országává lépett elő, de a Massachusettsi Műszaki Egyetem, az MIT szakértői szerint az 1,3 milliárd lakosú ország jövő év végére jó eséllyel a lista élére ugrik. „Megfizettük a lazítás árát” – mondta a New York Timesnak az indiai közegészségügyi alapítvány elnöke, aki ezzel arra utalt, hogy a korai, szigorú korlátozások júniusi feloldása után az állás nélkül maradt vendégmunkások elkezdtek visszaszivárogni a nagyvárosokból a vidéki településekre, magukkal hordozva a koronavírust.

Mumbaiban házról házra járnak a védőruhás egészségügyi dolgozók, koronavírus-gyorsteszteket végezve Fotó: INDRANIL MUKHERJEE/AFP

Az országban március óta zárva vannak az iskolák és az egyetemek, és egyelőre nem tudni, hogy a közel 280 millió diák mikor térhet vissza az intézményekbe. Anand Krishnan, a Teljes India Orvostudományi Intézet epidemiológusa szerint a korlátozásokat túl korán vezették be, aminek semmi értelme nem volt, hiszen akkor a fertőzések száma még az ezret sem érte el. „Most van itt az ideje a szigorú közegészségügyi intézkedések bevezetésére” – mondta Krishnan.

Európában lassul a járvány, de ahol nem figyelnek, megugrik az esetek száma

Európában a többi kontinenshez képest lelassult a járvány terjedése, de több országban így is új napi csúcsok születnek – a szakértők szerint viszont a határok fokozatos újranyitását követő hetekben lehet majd csak igazán felmérni, hol is tartunk a járvánnyal.

A legnagyobb növekedést Belgiumban tapasztalták, ahol a fertőzöttek száma július 10. és 16. között 66 százalékkal, 93-ról 154-re nőtt az előző hatnapos periódushoz képest. Ezek még mindig alacsony számok a tavaszi csúcshoz képest, de a tudósokat aggasztja a növekedés mértéke. Egy szakértő a Guardiannek elmondta, hogy az országban nem növelték jelentősen a tesztek számát, így ez egyértelműen azt jelzi, hogy újra terjedni kezdett a vírus.

Franciaországban szigorítanak a maszkviselési szabályokon: hétfőtől 135 euróra, vagyis közel 50 ezer forintra büntethető, akin nincs arcvédő maszk nyilvános, zárt terekben. A korábbi szabályok szerint csak a tömegközlekedési eszközökön volt kötelező a maszkviselés, míg a szupermarketekben, bankokban és más üzletekben ajánlott volt. Az éttermekben a dolgozók mellett a vendégeknek is kötelező lesz a maszkviselés, mielőtt leülnek étkezni.

A figyelmeztetés nem elég: Franciaországban büntetni fogják, aki nem visel maszkot Fotó: DENIS CHARLET/AFP

A francia egészségügyi szolgálat hétvégén jelezte, hogy a koronavírus reprodukciós rátája 1 fölé emelkedett, vagyis egy fertőzött körülbelül 1,2 másik embernek adja tovább a vírust. A legfrissebb adatok szerint az országban egy nap alatt 119 koronavírusos beteget szállítottak kórházba, ami egyelőre messze elmarad az áprilisi, 4000-et is meghaladó számoktól, de ez a mutató is emelkedésnek indult. Július 14-én 71 COVID-halálesetről számoltak be a franciák, ami a legmagasabb szám június közepe óta.

Az európai járványügyi központ tájékoztatása szerint az elmúlt két hétben Svédországban (6642 fertőzött, 208 haláleset), Portugáliában (5300, 95) és Bulgáriában (3127, 65) volt a legmagasabb a fertőzések mértéke lakosságarányosan, de csak Luxemburg után, ahol a 960 fertőzés kiugróan magasnak számít.

Közben Görögország szigorítja a külföldi idénymunkások beutazását, miután a balkáni térségben megszaporodtak a koronavírusos esetek – az országba évente több mint tízezren érkeznek mezőgazdasági munkákat végezni, leginkább Albániából, Bulgáriából és Észak-Macedóniából. Az új szabályok szerint azok a vendégmunkások, akik augusztus 4-e előtt elhagyják az országot, határozatlan ideig nem tudnak visszamenni, de később is csak hat darab határátkelőn közelíthetik meg északról Görögországot, ahol szigorú ellenőrzéseken kell átmenniük.

Háborús állapotok, vörös fokozat, NOlimpia

Ausztrália a franciákhoz hasonló intézkedéseket vezet be az újranyitás után: miután Victoria államban az elmúlt héten megugrott a fertőzöttek száma, Melbourne-ben és környékén kötelező maszkviselést rendeltek el, és 200 dolláros (43 ezer forint) büntetéssel sújtják azokat, akik nem tartják be az új szabályt.

Kína Hszincsiang tartományának fővárosában, Ürümcsiben szerda óta 47 koronavírusos esetet jegyeztek fel, ami azért meglepő, mert a múlt hetet megelőző öt hónapban egyetlen fertőzöttről sem volt hír az ujgurok lakta területen. Emellett 50 tünetmentes fertőzöttet is bejegyeztek, de őket a kínai statisztikák nem számítják a koronavírusos esetek közé.

Ürümcsiben ezért az úgynevezett Peking-modellhez nyúltak a kínai hatóságok, ami a helyiek szerint háborús állapotokat jelent: a 3,5 millió lakossal rendelkező város lakóközösségeit lezárták, kijárási és gyülekezési tilalmat vezettek be, és bezárták a szállodákat, bevásárlóközpontokat. A városi repülőtér járatainak 90 százalékát lemondták, és a metró sem üzemel csütörtök óta. Kína 1800 egészségügyi dolgozót küldött a térségbe, és széles körű tesztelés indult.

Japánban az április végi csúcs után június vége óta újra emelkedik a napi új fertőzöttek száma, míg az aktív esetek száma a jelenlegi ütem szerint körülbelül 9 naponta duplázódik: július 1-én 1018, 10-én 2085, míg 19-én 4081 aktív fertőzött volt az országban. Tokióban múlt szerdán vörös fokozatra emelték a készenléti szintet, miután Koike Juriko az elmúlt hetek esetszám-növekedését úgy jellemezte, hogy „meglehetősen komoly” a helyzet.

A lakosság figyelmeztetése mellett egyelőre csak annyit kért a főváros, hogy függesszék fel a gazdasági károk csökkentésére kitalált, a belföldi turizmust (így elsősorban Tokió látogatását) hirdető kampányt az országban. Nem mintha a japánok ne lennének fegyelmezettek: egy friss felmérés szerint a japánoknak csak a negyede szeretné, ha a jövőre halasztott tokiói olimpiát megrendeznék, a többség vagy tovább halasztaná az eseményt, vagy egyszerűen lemondana róla.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: