A legtöbb szomszédos országban újra erőre kapott a járvány, Magyarország és Szlovákia kivétel

A régió országai közül Magyarországon és Szlovákiában jut a legkevesebb ismert fertőzéses eset százezer lakosra, legalábbis a július 8-i hivatalos adatok szerint. Nálunk most 7,62, Szlovákiában mindössze 5,45 fertőzéses eset jut százezer lakosra, míg a többi szomszédunk közül a legkevesebb fertőzöttet regisztráló Szlovéniában 10,79, a második legkevésbé érintett Ausztriában 12,06 ez a szám.

Ennél az összes többi környező országban rosszabb a helyzet, sőt van, ahol kifejezetten drámai mértékben növekszik a hivatalosan ismert fertőzöttek száma. A szomszédos országok közül Ukrajnát sújtja a leginkább a járvány (folyamatos növekedés június eleje óta, 115,64 fertőzött per százezer lakos). A régióban a július 8-i adatok alapján Észak-Macedóniában jelentették a legtöbb százezer lakosra jutó fertőzöttet (167,69) Moldova (156,37), Montenegró (99,2) és Bosznia-Hercegovina (88,14) után.

Ahogy az alábbi térképen látható, vannak olyan országok a régióban, ahol a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma július elejére elérte vagy meg is haladta a járvány első csúcspontján, áprilisban-májusban mért értékeket.

Növekszik a fertőzéses esetek száma a Magyarországon közkedvelt turistacélpontnak számító Horvátországban is, ahol július 8-án 22,76 fertőzött jutott százezer lakosra, míg április közepén 30,65. A szintén szomszédos Szlovénia, amely a százezer lakosra jutó fertőzöttek számának alapján határozza meg, hogy mely országból beutazókat kötelezi karanténra, 10 fertőzött per százezer főnél húzta meg a határt: aki olyan országból kíván beutazni Szlovéniába, ahol ennél több fertőzött van, karanténba kell vonulnia. Csakhogy az utóbbi napokban maga Szlovénia is átlépte a saját maga által megszabott határt, hiszen a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma már ott is meghaladja a 10-et.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: