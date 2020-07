Az anyatejjel táplált babák felnőtten is egészségesebbek

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Már az előtej is kiemelten fontos, mert védőréteget képez a csecsemők bélrendszerében, ezzel is védve őket a vírusos és bakteriális fertőzésektől – hívja fel a figyelmet az augusztus 1-jei Anyatejes táplálás világnapjának alkalmával Sassi Lilla neonatológus a Semmelweis Egyetem (SE) honlapján szerdán megjelent közleményben.

A SE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szakorvosa szerint az anyatejes táplálás népszerűsítése azért is fontos, mert az elmúlt években a négy hónapos csecsemőknek már csak a felét szoptatták.

A szakorvos úgy véli, az újszülöttek és csecsemők számára az anyatejes táplálás a legtermészetesebb és a legideálisabb. Ha ugyanis elég anyatej áll rendelkezésre, életük első hat hónapjában más táplálékra nincs is szükségük. Az első néhány csepp anyatej, az úgynevezett előtej vagy kolosztrum olyan szerepet tölt be, mint az első védőoltás: ennek segítségével immunanyagokkal, fehérvérsejtekkel és enzimekkel teli anyag jut a az újszülöttek szervezetébe.

A csecsemők növekedésével párhuzamosan a további védekezésben is nagyon fontos szerepet játszanak ezek az anyagok. Az édesanyában a különböző betegségek hatására képződő ellenanyagok is így jutnak át a csecsemőbe, akit ezáltal védenek a betegségektől. Emellett fizikailag, pszichológiailag, a finommotorikus és szomatikus fejlődés szempontjából is a szoptatás a legjobb megoldás a szakemberek szerint.



Fotó: CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Science Photo Library via AFP

Azok, akik csecsemőkorukban anyatejes táplálást kaptak, felnőtt korukban is védettebbek a betegségekkel szemben – hosszú távon is jótékony hatása van tehát a szoptatásnak. Az érintetteknél az elhízás és a magas koleszterinszint is ritkábban alakul ki idősebb korban, illetve a vérnyomásuk is alacsonyabb – állítja a neonatológus.

Az anyatejes táplálás népszerűsítésére azért is szükség van, mert az elmúlt években 57 százalékról 51 százalékra csökkent azoknak a csecsemőknek az aránya, akiket kizárólag szoptattak. Hat hónapos korra már csak a csecsemők 34 százaléka kap kizárólag anyatejet, ezzel párhuzamosan pedig 51 százalékról 55 százalékra nőtt a tápszert is kapó csecsemők aránya.

A jelenlegi szakmai protokoll szerint a COVID-19 betegségben szenvedő anyák fokozott védelem mellett nyugodtan táplálhatják anyatejjel gyerekeiket. A vírus ugyanis anyatejjel nem terjed, szájmaszk használatával a szoptatásnak spedig okkal több előnye van, mint hátránya.

(Via Semmelweis Egyetem)

