Kaszáltak a techcégek a járvány alatt

Példátlan zuhanásban van a gazdaság a koronavírus miatt: az Egyesült Államokban az elemzők csak a nagy gazdasági világválságot vagy a második világháború utáni helyzetet látják hasonlóan súlyosnak, de mivel ekkor még nem a ma bevett statisztikákkal dolgoztak, valójában semmivel nem tudják összevetni a koronavírus miatt kialakult helyzetet.

Néhány kivétel mégis akad: a tech óriáscégei a COVID-19 ellenére meglepően jó negyedévet zártak, az Amazon, az Apple, az Alphabet és a Facebook összesen 28 milliárd dolláros profitról számolt be. Az eddig is köztudott volt, hogy a több lábon álló, de leginkább online kereskedelemmel foglalkozó Amazon a járvány nagy nyertesének számít, de a Facebook sem érezte meg a válságot: a cég profitja 98 százalékkal emelkedett az előző évhez képest (az Amazon 40 százalékos növekedést volt képes elérni). Annak ellenére, hogy az Apple számos üzletét bezárta, a forgalma növekedett, így az első negyedévben 11,25 millió dolláros profitot könyvelhetett el.

Dan Ives gazdasági elemző szerint ezek a trendek arra utalnak, hogy az eddig is erős piaci szereplők tovább erősödnek, míg a kisebb játékosok elhullanak a járvány miatt. A techcégek kritikusai szerint ez azt is jelenti, hogy ezek a vállalatok gyakorlatilag a hétköznapi értelemben vett gazdaságtól függetlenül működnek. Az Egyesült Államokban emiatt egy trösztellenes bizottságot is összehívtak, a négy techóriás vezetőségét szerdán hallgatta meg a kongresszus.

Büntetések, rendőrök

Az egész világon gondot okoz a techcégek szabályozása: Ausztráliában tavaly döntöttek egy Facebook- és Google-rendőrség felállításáról, a versenyhivatal a túl nagy hatalommal bíró óriások megfékezéséről gondoskodna. Az Európai Bizottság a trösztellenes szabályok megsértéséért 5,1 milliárd dollárra büntette a Google-t, ezzel a cég 2018-ban többet fizetett büntetésre, mint amennyit világszerte adózott.

A trösztellenes vizsgálatok gyakran éveket vesznek igénybe, így azonnali lépések aligha várhatóak, de akár a túl nagyra nőtt óriáscégek feldarabolásához is vezethet. Chris Hughes, a Facebook társalapítója szerint a vállalat a kattintásokért feladta a kezdeti értékeit, és aránytalanul nagy hatással van a felhasználóira, ezért szerinte le kéne választani a cégről a WhatsAppot és az Instagramot.