A Google féléves oktatási programokkal váltaná ki a felesleges egyetemi diplomákat

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A Google bejelentette, hogy ezentúl nem lesz szükség egyetemi diplomával rendelkezni ahhoz, hogy állást szerezzenek a techszférában, mert a cég hamarosan induló féléves kurzusainak elvégzésével megszerezhető Google karrierbizonyítvánnyal (Google Career Certificate) is el lehet helyezkedni a legkapósabb területeken.

A képzés díja egyelőre nem ismert, de a cégnél már létező (de eddig a diplomával nem egyenértékű) bizonyítványok kiváltási árára alapozva 300 dollárra (kb. 90 ezer forintra) becsülik, ami kevesebb, mint amennyit sok egyetemi hallgató egy szemeszterben tankönyvekre költ. A Google ráadásul azt is bejelentette, hogy százezer jelentkező ösztöndíját a saját költségvetéséből állja majd.

„Az új képzési programokat a Google adott területeken dolgozó alkalmazottjai tervezték meg, és ők is tanítják majd. A képzés során megszerezhetők a munkához szükséges alapvető képességek, így diplomára és szakmai tapasztalatra sincs szükség a jelentkezéshez” – írta Kent Walker, a Google globális ügyekért felelős alelnöke egy blogposztban. Walker egy példát is megemlített a Google sikeres oktatási programjaira: „Yves Cooper a Grow with Google program partnerén, a Merit Americán keresztül jelentkezett képzésünkre, miközben fuvarozóként dolgozott. Öt nap alatt elvégezte a programot, és egyből munkát ajánlottak neki egy civilszervezet IT osztályán, washingtoni otthona közelében.”

Walker szerint a COVID-19 világjárvány alatt sok vállalkozás a technológiának köszönhette a túlélést, de nemcsak a gazdaságban van egyre nagyobb szükség az online eszközökre, hanem a gazdaságot hajtó munkaerő kiképzésében is. Az általában meglehetősen költséges hagyományos felsőoktatás mellett azonban alternatív módszereket is lehetővé tesz az online oktatás, ezért döntött úgy a Google, hogy az egyetemi tandíj töredékéért képzi ki a jövő digitális munkaerejét.

Ingyen gyakornokság, diákhitel, viszlát!

Az egyetemi oktatást régóta vádolják azzal, hogy hosszú évek alatt sem tudják olyan gyakorlati képességekkel ellátni a hallgatókat, amelyek a munkavégzéshez szükségesek, így a friss diplomások fizetetlen gyakornoki pozíciókba kényszerülnek, miközben fizethetik vissza a diákhitel tetemes összegét.

A Google ezzel szemben azt állítja, hogy fél év alatt magas fizetést és gyors előrelépési lehetőséget biztosító állások betöltésére készítik fel a képzési program résztvevőit. A cég egyelőre három olyan munkakört nevezett meg, amelyre képzést indít, ezek az amerikai átlagfizetésük szerint a következők:

projektmenedzser (évi 93 ezer dollár, havi 2,32 millió forint),

UX designer (évi 75 ezer dollár, havi 1,87 millió forint),

adatelemző (évi 66 ezer dollár, havi 1,64 millió forint).

A program elvégzése után a Google az álláskeresésben is segítséget nyújt, a résztvevők eredményei olyan cégek HR-osztályain landolnak majd, mint a Walmart, az Intel, a Bank of America, a Hulu és természetesen a Google.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: