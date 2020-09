Alváskutatók kijelentették: az óraátállítás egészségromboló, és halálhoz is vezethet

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Az amerikai alváskutatók társasága (AASM) története során először tett közzé állásfoglalást az óraátállítással kapcsolatban, és egyhangúan kijelentette, hogy a nyári időszámítást el kell törölni. „Bizonyítékok sokasága támasztja alá, hogy a nyári időszámításra való átállás jelentős közegészségügyi és biztonsági kockázatokat rejt magában, így szív- és érrendszeri problémák fellépését, hangulatzavart vagy közúti baleseteket is okozhat” – írják.

Az Egyesült Államokban évente kétszer, márciusban és novemberben állítanak az órákon, de mindenki mást gondol arról, hogy miért. Mint számos más dolgot, az óraátállítást is Benjamin Franklinnek tulajdonítja a közbeszéd, de valójában csak a 19. század legvégén, Új-Zélandban fogalmazták meg először, hogy a munkaidő utáni napos órák számát így lehetne növelni. Végül 1908-ban egy kanadai város ültette gyakorlatba először a nyári időszámítást, míg országos szinten elsőként az első világháború idején a Német Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia vezette be, hogy spóroljanak a szénnel. Azóta is az energiatakarékosság a fő indok.

Szívproblémák, közlekedési balesetek, gyógyszeradagolás

„Bár a nyári időszámítás eredete bonyolult, a káros egészségügyi hatásainak ténye nem az. A nyári időszámítás eltörlése mindannyiunk közös érdeke. Nemcsak az alvás mennyiségét, de a minőségét is rontja. A közlekedési balesetek száma megnő az átállítást követő napokban, a halálos balesetek száma hat százalékkal. A szívroham, a sztrók és a szívritmuszavar előfordulása is nő, miután átállunk nyári időszámításra” – mondta a Vice-nak Kannan Ramar, az AASM elnöke.

A New York állambeli rochesteri Mayo Clinic, ahol Ramar pulmonológusként dolgozik, nemrég közzétett egy tanulmányt, amely szerint a nyári időszámításra való átállást követő héten 18 százalékkal emelkedett az orvosok és a kórházi dolgozók által elkövetett hibából fakadó esetek száma – ide tartoznak az olyan esetek is, amikor rossz gyógyszert írnak fel vagy adagolnak a betegeknek.

Ramar szerint tehát egyértelmű, hogy az USA-nak választania kell egy egységes időszámítást, de miért pont a nyárit kell eltörölni? „A nyári időszámítás során több a napos este és sötétebbek a reggelek, ami nem igazán illeszkedik a test cirkadián ritmusához. Ha naposabbak a reggelek, és kevésbé világosak az esték, az sokkal jobban ösztönzi az embert az egészséges lefekvési és ébredési idő betartására” – mondta.

Egy márciusban közzétett tanulmányban a Bécsi Orvosi Egyetem kutatója az óraátállítás okozta halálesetek trendjét vizsgálta, 1970 és 2018 közötti bécsi adatok elemzésével. Az eredményei szerint a márciusi átállást követő hétben átlagosan 3 százalékkal nőtt a halálesetek száma, míg az őszi átállás után nem figyelt meg jelentős változást a mortalitásban.

Európában már döntöttek arról, hogy dönteni kell

Kannan Ramar ahhoz hasonlítja a nyári időszámítás ellen szóló érvek felgyülemlését, mint amikor egy poharat megtöltenek vízzel: „Egy idő után túlcsordul. Ma már elég adatunk van ahhoz, hogy kimondjuk, árt az egészségnek. Innen nincs visszaút.”

Kezdődhet hát a lobbizás, márpedig az amerikai politikusoknál nehéz lesz elérni a változást. Bár Arizona, Hawaii és kisebb körzetek már korábban felhagytak az óraátállítással, az elmúlt években több állam (pl. Texas, Kansas vagy Oklahoma) nyújtott be törvényjavaslatot ennek érdekében, ám a próbálkozások az ügyet tárgyaló bizottságokban elbuktak. „Az első lépés tájékoztatni a politikai vezetőinket arról, hogy ideje változtatni” – mondta az AASM elnöke.

Az Európai Parlament 2019-ben szavazta meg, hogy az uniós tagállamok 2021-től felhagynak az óraátállítással, és minden ország eldöntheti, melyik időszámítást választja véglegesen – a Qubit olvasóinak többsége az amerikai kutatókkal szemben a sötét reggeleket választaná. A koronavírus-járvány és az elhúzódó Brexit-tárgyalások miatt azonban csúszhat az átállítás eltörlésének kezdete, így az sem biztos, hogy idén tavasszal állítottuk előre az órákat utoljára.

