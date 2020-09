Karfiolszüretelő robotot fejlesztenek Angliában

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A britek most kezdenek el rádöbbenni a román és bolgár idénymunkások hiányára: először a Brexit, aztán a koronavírusjárvány tartotta távol az olcsó munkaerőt a földektől. Egy 2018-as felmérés szerint a mezőgazdasági munkások 99 százaléka érkezett Kelet-Európából, idén viszont már alig maradt valaki, akit be lehetett volna fogni szüretelni.

Ezeket az áldatlan állapotokat elégelte meg a Plymouthi Egyetem egy kutatócsoportja, a Fieldwolk Robotics. A mérnökök tavaly 700 ezer fontos költségvetésből már megalkották a málnaszedő robotot, a gép egy nap alatt körülbelül 25 ezer málnát képes begyűjteni, ezzel pedig idővel forradalmasíthatja a betakarítást: a legfürgébb idénymunkás sem képes nagyjából 15 ezer szemnél többet leszüretelni egy műszak alatt.

Három év múlva új világ jön

A málnaszüretelő robot után a Fieldwork Robotics ismét nagy fába vágta a fejszéjét: a francia konzervóriás, a Bonduelle támogatásával létre akarják hozni a tökéletes karfiolszedő gépet. A korábbi fejlesztéshez hasonlóan a kelvirág nemezise is 3D kamerákkal van felszerelve, az egyik karjával pedig fogni, a másikkal pedig vágni tud. A robotot vezérlő algoritmust karfiolfelismerésre programozták, laboratóriumi körülmények között már fel is ismeri a fejeket, de a földeken még akadhatnak vele gondok. Ahogy a málnaszedő robot esetében, itt is az lenne az igazi, ha a robot éjszaka is magabiztosan meg tudná állapítani, hogy karfiol-e, amit lát, vagy nem.

Rui Andrês, a Fieldwork igazgatóhelyettese szerint a legfőbb gondot annak az eldöntése okozza, hogy vajon érett-e már a karfiol. A boltok és a vásárlók fehér színű karfiolra vágynak, a rózsái viszont megbarnulnak, ha nap éri őket, ezért a leveleiket a kialakuló rózsa fölött össze szokták kötni. A robot viszont így nem tudja megítélni, hogy vajon tényleg szüretre érett-e már a karfiol, a Bonduelle ezért mindent megoszt a kutatókkal, amit a kelvirágról tudni érdemes, és hozzáférést biztosít a számukra a karfiolföldjeihez is.

A robotokat várhatóan 2022-től tesztelik majd élesben, a karfiolszedő robothoz várhatóan hasonló robotkarokat alkalmaznak majd, mint amilyeneket a málnaszedéshez fejlesztettek a német Bosch céggel közösen. A málnarobot sorozatgyártása várhatóan jövő nyáron indul, a karfiolszedőt várhatóan még három éven keresztül fejlesztik.

