Trump szerint áprilisban minden szavazónak jut már oltás, de ezt senki nem hiszi el neki

Az ABC News és az Ypsos közvélemény-kutatása szerint az amerikai felnőttek mindössze 9 százaléka bízik Donald Trump azon ígéretében, hogy már áprilisban mindenki számára hozzáférhető lesz a koronavírus elleni vakcina, 69 százalékuk pedig egyáltalán nem tartja hitelesnek az elnököt vakcinaügyben. Trump pénteken jelentette be, hogy az oltás engedélyeztetése után 24 órán belül megkezdik a terjesztését is. Az elnök korábban többször is hangoztatta, hogy a választásokra már kész lesz az oltás, a mostani beszédében már óvatosabban fogalmazott, szerinte év végéig százmillió adag készülhet el belőle, áprilisra pedig mindenkinek jut majd belőle.

A virológusok már nem ennyire optimisták: Robert Redfield, az amerikai járványügy (CDC) igazgatója korábban azt mondta, hogy 2021 nyaránál vagy őszénél korábban nem számít hatékony, bevethető oltásra. Trump szerint Redfield téved, és „bizonyára összekevert valamit”. Az elnök már korábban is összetűzésbe keveredett a járványügy vezetőjével: múlt héten Redfield a maszkokat ugyanolyan értékes fegyvernek nevezte a járvány ellen, mint egy potenciális vakcinát.

Kampánykérdés

A maszkviselés az Egyesült Államokban politikailag is érzékeny témának számít, ellenzői szerint a legsötétebb diktatúrát idéző kommunista ármány arra kényszeríteni valakit, hogy maszkot viseljen. Egy korábbi felmérés szerint az amerikai baloldali szavazók komolyabb fenyegetésnek tartják a vírust, mint a jobboldaliak, így a maszk egyfajta politikai állásfoglalássá vált – ahogy a védekezés egyéb formái is.

A csatározásból nem maradhatott ki a CDC sem: Michael Caputo egészségügyi szóvivő szerint az amerikai járványügynél olyan tudósok dolgoznak, akik nem is törekednek a járvány megfékezésére, legalábbis addig nem, míg le nem váltják Trumpot. Caputo később elnézést kért a kirohanásért, jelenleg betegszabadságon van.

A felmérés adatai szerint májusban a válaszadók 74 százaléka nyilatkozta, hogy ha lenne biztonságos, letesztelt oltás, beadatná magának, azóta ez az arány tíz százalékkal csökkent. Ennek a kutatók szerint politikai okai lehetnek: a magukat republikánusnak valló válaszadóknak csupán az 50 százléka kérne az oltásból (ez az arány korábban 75 százalék volt). A demokraták 80 százaléka nyilatkozta azt, hogy beoltatná magát, ha lenne megfelelő vakcina.

