Cianobaktériumok mérgezték halálra a botswanai elefántokat

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

135 ezer egyeddel Botswanában él az afrikai elefántok (Loxodonta africana) legnagyobb populációja. Az elmúlt három hónapban tömegesen pusztulnak az állatok az afrikai országban, május óta több száz tetemet találtak az Okavango-deltában. Bár már tavaly több mint száz példány pusztult el egy lépfenejárvány miatt, a botswanai kormány elsődleges vizsgálatai az idei esetben kizárták a Bacillus anthracis okozta anthrax lehetőségét.

Szemtanúk a nyáron arról számoltak be, hogy az állatok furcsán viselkednek, körbe-körbe járnak, aztán orral előre felbukva elpusztulnak, ezért a szakértők valamilyen idegrendszeri károsodásra gyanakodnak. Az ország vadvédelmi hivatalának munkatársai július első napjaiban mintákat gyűjtöttek be a tetemekből, a teszteredmények azonban csak most érkeztek meg.

Elhullott botswanai elefánt Fotó: -/AFP

A hétfőn közzétett oknyomozó tanulmány szerint a cianobaktériumok (Cyanobacteria) törzséhez tartozó mikroorganizmusokból származó méreganyagok végeztek az elefántpkkal Botswanában – az idén eddig 330 példánnyal.

A vízben és a talajban is előforduló mikroorganizmusok nem mindegyik termel ugyan toxinokat méreganyagot, de a kutatók szerint a globális felmelegedés hatására egyre gyakrabban fordulnak elő a toxikus baktériumok. Márpedig az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) adatai szerint a kontinens déli felének hőmérséklete kétszer olyan gyorsan emelkedik, mint a globális átlag.

A kutatók a tetemekből vett szöveti minták, valamint a vér, a talaj és az időszakos vízfolyások elemzése alapján egyértelműnek tartják a tömeges mérgezések okát. Az viszont még nem tudják pontosan megmondani, hogy miért csak elefántok pusztultak el a deltavidéken. A kutatók szerint elképzelhető, hogy mivel az elefántok ormányukat használják vízfelvételre, ezért a felszín alatti, baktériummal szennyezettebb rétegekből ittak.

Korábbi kapcsolódó cikkeink: