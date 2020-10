Mostantól thaiföldi elefántokat is meghívhatsz bármilyen online meetingre

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Ha túlságosan unalmasnak ígérkezik a hétfő reggeli online meeting, dobd fel egy háromtonnás elefánttal: két észak-thaiföldi szervezet állt elő az ötlettel, hogy az általuk gondozott elefántokat Zoom-konferenciahívásokra delegálják, A szolgáltatásért beszedett összegeket az állatok gondozására fordítják – adta hírül a Chiang Rai Times című thaiföldi lap.

Az Elephant in the Zoom nevű program keretében az elefántok 75 dollárért 10 percre tárcsáznak be a hívásokba, de 145 dollárért már egy elefántgondozóval is beszélgethetnek a résztvevők három percig.

A Human Elephant Learning Program Foundation (H-ELP) nevű ausztrál jótékonysági szervezet és a Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF) azért indította el a programot, hogy javítsanak a fogságban élő, mintegy 3800 thaiföldi elefánt helyzetén. Az utóbbi időben ugyanis a koronavírus-járvány miatt Thaiföldön a határok lezárása után megszűnt a nemzetközi turizmus, és ennek következtében egyre nehezebb eltartani az elefántfarmokat. Észak-Thaiföldön eddig 85 elefántfarm zárt be teljesen, és sok elefántot visszaengedtek a vadonba, mert nem tudtak nekik elegendő élelmet szerezni.

Az elefántgondozóknak naponta legalább 20 dollárra van szükségük ahhoz, hogy etessék az elefántokat. Az állatok ugyanis naponta testsúlyuk 6-10 százalékának megfelelő mennyiségű élelmet vesznek magukhoz, és körülbelül évente 18 ezer dollárba kerül egyetlen elefánt ellátása.

A bolondos videókonferenciákat ígérő virtuális állatkölcsönzés a koronavírus-járvány kezdetén indult be: állatvédő szerveztek, menhelyek javára kecskét, szamarat, sőt, lámát, pulykát, tehenet és disznót is szerződtethetünk a videómeetingek hangulatfelelősének.

